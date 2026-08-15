Vivir en Manhattan por US$130.000: el departamento de 364 pies cuadrados que no puede comprar cualquiera

En el mercado de bienes raíces de Nueva York, cuyos precios no son accesibles para muchos residentes, existe un departamento que se vende en Manhattan por 130 mil dólares. Aunque el precio del inmueble es notablemente bajo, no muchas personas pueden residir allí debido a su tamaño, que es de 364 pies cuadrados (33,8 metros cuadrados) totales, y al límite de ingresos que figura como requisito.

Cómo es el apartamento de 130 mil dólares

En Manhattan, una de las áreas más reconocidas de la Gran Manzana, el precio medio de un apartamento ronda el US$1 millón, aunque existen opciones más asequibles para la población. Debido al alto costo del mercado inmobiliario, estas unidades consisten en estudios minúsculos que requieren un diseño estratégico para ser habitables.

El apartamento en Manhattan está sujeto a límites de ingresos y tiene un mantenimiento mensual aproximado de US$775 StreetEasy

La opción que figura a menor precio en el mercado corresponde a un apartamento de 364 pies cuadrados (33,8 metros cuadrados) totales, ubicado en 424 E. 115th St. #4C, en East Harlem.

La unidad, que figura disponible en el sitio web de Street Easy, fue adquirida en 2025 por US$95.000. Sujeta a los límites de ingresos de la Corporación del Fondo de Desarrollo de la Vivienda (HDFC, por sus siglas en inglés), cuenta con pisos de madera de roble, una bañera de hierro fundido y un tocador.

Actualmente, figura a la venta por US$130 mil, con un mantenimiento mensual de US$775. Gennaro Hathaway de Compass, quien vende el inmueble junto con su colega Karen D. Shenker, declaró a New York Post que la propietaria “quedó encantada con la ubicación y el precio, y supo que era un buen lugar para establecerse en la ciudad”. No obstante, ahora está en la búsqueda de un lugar más grande “para tener espacio para grabar su podcast de comedia”.

Las opciones para vivir en Manhattan por US$130 mil en un apartamento de 364 pies cuadrados

Como el resto de apartamentos asequibles, el espacio es acotado, por lo que los residentes deben considerar arreglos en el diseño para vivir cómodamente. En general, los expertos en interiores sugieren el uso de muebles multifuncionales, espejos de pared y camas individuales para maximizar cada metro cuadrado disponible.

Los expertos remarcaron la importancia de utilizar estratégicamente los muebles en los apartamentos con espacio reducido en Manhattan StreetEasy

Para este inmueble en particular, la diseñadora de interiores Cheryl Eisen indicó que colocaría una cama matrimonial en el rincón trasero, flanqueada por mesitas de noche y paredes con espejos, junto con un sofá contra la pared de la entrada, frente a la cama, y una mesa de centro delante.

Para dividir el dormitorio de la sala de estar, señaló que usaría un mueble para la televisión integrado con un armario y agregaría una estrecha isla de cocina con taburetes que también serviría como barra de comedor. “Cuando diseñas un espacio pequeño, cada metro cuadrado debe estar bien aprovechado. Olvídate de intentar meter la mayor cantidad de muebles posible y piensa en elegir muebles inteligentes”, expresó Eisen.

Otros apartamentos asequibles en Manhattan

Más allá de la unidad que se vende a US$130 mil, existen otras opciones disponibles actualmente en el mercado de bienes raíces de Manhattan por un precio relativamente bajo:

Ubicado en 35 E. 30th St., un espacio de 254 pies cuadrados (23,5 metros cuadrados) cuenta con múltiples orientaciones y conexiones para lavadora y secadora dentro de la unidad. Con un precio de venta de US$320 mil , la vivienda se comercializaría a US$1259 por pie cuadrado. Los gastos de mantenimiento ascienden a US$1076.

, la vivienda se comercializaría a US$1259 por pie cuadrado. Los gastos de mantenimiento ascienden a US$1076. Erigido en 157 W. 123rd St., el apartamento está sujeto al límite de ingresos del HDFC. De 247 pies cuadrados (23 metros cuadrados) en un edificio con ascensor, tiene un precio de US$155 mil, o US$620 por pie cuadrado. Los gastos de mantenimiento mensuales son de apenas US$350, e incluyen calefacción y agua caliente.