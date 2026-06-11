Confirman que aún hay 500 entradas gratis para ver el Mundial en Nueva York: quiénes pueden recibirlas

La administración de Kathy Hochul y el Comité Organizador del estadio de Nueva York/Nueva Jersey dieron a conocer que se entregarán 500 boletos gratuitos para el Mundial 2026. Las entradas serán destinadas a familias trabajadoras con hijos, personal de emergencia y familiares de militares en servicio.

Nueva York busca que la experiencia del Mundial 2026 sea accesible para más personas

En un comunicado, Hochul compartió que la entrega de boletos gratuitos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará a través de la Alianza YMCA del estado y la Fundación Tunnel to Towers.

500 neoyorquinos tendrán la oportunidad de asistir un partido del Mundial 2026 de manera gratuita Imagen generada con IA

Al respecto, la gobernadora aseguró que se trata de un esfuerzo para hacer que el Mundial 2026 sea más accesible y asequible para los neoyorquinos. “La Copa del Mundo es uno de los eventos más importantes del planeta y no debería ser solo para quienes puedan permitirse la entrada más cara”, indicó la mandataria al presentar la medida.

Las autoridades del estado añadieron que a todas las personas que reciban una entrada gratuita para alguno de los partidos también se les entregará un boleto de ida y vuelta en autobús al MetLife Stadium.

Cómo se distribuirán las entradas gratis para el Mundial en Nueva York

Las autoridades de Nueva York compartieron que YMCA se encargará de distribuir los boletos gratuitos para el Mundial en las siguientes zonas:

Ciudad de Nueva York

Long Island

Condados de Westchester y Rockland

El anuncio de Mamdani y Hochul sobre el evento para ver la final en Nueva York

Por su parte, Tunnel to Towers distribuirá las entradas entre niños de zonas económicamente desfavorecidas, personal de emergencia y familiares de militares. En el comunicado, el gobierno del Estado Imperial detalló que además del Comité Organizador de Nueva York/Nueva Jersey, la iniciativa también contó con el apoyo de Uber.

Las autoridades no especificaron para qué partidos estarán disponibles las 500 entradas gratuitas. No obstante, en el caso de Nueva Jersey, que anunció un programa similar, se aclaró que los boletos se distribuirán para los encuentros de fase de grupos y eliminatorias, pero no incluirá la oportunidad de asistir a la final.

Junto con las 500 entradas gratuitas, el estado también comunicó una convocatoria sin costo para seguir el último partido de la Copa del Mundo. Hochul anunció junto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que se realizará un evento en Central Park para ver la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio.

Todos los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey

Para la Copa del Mundo, el estadio Metlife fue rebautizado temporalmente como el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

El estadio Nueva York-Nueva Jersey será sede de la final del Mundial 2026 Anthony Quintano/Wikimedia Commons

De acuerdo con el calendario de la FIFA, están programados los siguientes encuentros (todos expresados en horario del este, ET):