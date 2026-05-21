Entradas para el Mundial 2026 por solo US$50: Mamdani anuncia un sorteo oficial para comprar tickets a bajo precio

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un sorteo para que residentes de la ciudad puedan comprar entradas para el Mundial 2026 por US$50. El programa entregará 1000 tickets para encuentros que se disputarán en el MetLife Stadium e incluirá transporte gratuito de ida y vuelta.

Cómo inscribirse al sorteo de tickets a US$50 para el Mundial 2026

La inscripción comenzará el 25 de mayo a las 10 (hora local) mediante un sistema de lotería destinado exclusivamente a habitantes de la ciudad de Nueva York mayores de 15 años, explicó el mandatario en un mensaje en sus redes sociales. El registro permanecerá abierto durante seis días y tendrá un límite diario de 50.000 inscripciones.

Cada persona seleccionada podrá comprar hasta dos entradas subsidiadas

La ciudad pondrá a disposición cerca de 150 pases por partido para siete de los ocho encuentros programados en el estadio ubicado en Nueva Jersey. Cada persona habilitada podrá participar una vez por jornada, con un máximo de seis intentos durante todo el período de inscripción.

La final del 19 de julio quedó fuera del esquema debido a la alta demanda. De acuerdo con el reporte de Associated Press, algunas entradas para ese duelo ya alcanzan valores cercanos a US$33.000. Durante el anuncio, Mamdani buscó dimensionar el valor reducido de los boletos y afirmó que el precio equivale al costo de “cinco cafés latte en Nueva York”.

Qué controles aplicará Nueva York para evitar la reventa de entradas

La administración municipal informó que los boletos serán intransferibles para evitar operaciones en mercados secundarios. Además, las autoridades aplicarán distintos mecanismos para comprobar que los beneficiarios residan efectivamente en la ciudad.

El sitio oficial del programa detalló que quienes compren los tickets podrían tener que presentar documentos oficiales de identidad, recibos salariales, contratos de alquiler, documentos hipotecarios o facturas recientes de servicios públicos.

Los accesos no llegarán antes del evento, sino que serán entregados directamente a cada asistente al momento de abordar los autobuses rumbo al estadio. El objetivo es garantizar que los cupos subsidiados lleguen a las personas seleccionadas en el esquema oficial.

El programa permitirá comprar entradas para el Mundial 2026 por US$50 a residentes de Nueva York Google Maps

Fecha de notificación y plazo para comprar los boletos del Mundial 2026

La organización informó que los residentes elegidos serán notificados el 3 de junio a través del correo electrónico utilizado durante la inscripción. Cada ganador tendrá 48 horas para comprar hasta dos entradas de US$50.

El programa también confirmó que las personas que necesiten adaptaciones previstas por la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) podrán participar del sistema y acceder a localidades disponibles.

La postura de Mamdani frente a FIFA por los precios del Mundial 2026

El dirigente demócrata sostuvo que su gestión busca que “la gente trabajadora no quede fuera del juego que ayudó a crear”. También remarcó que su gestión intenta ampliar posibilidades de acceso más allá de la vivienda o los alimentos. Según explicó, la propuesta apunta a que “cada neoyorquino pueda participar de las cosas que nos hacen humanos”.

Mamdani asumió el cargo en enero y durante la campaña había reclamado a la FIFA que reserve el 15% de las localidades con tarifas reducidas para residentes locales. Además, impulsó una petición para revertir el sistema de precios basado en demanda.

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el MetLife Stadium

La oficina del alcalde aclaró que los tickets promocionales no provienen directamente de la FIFA, sino del cupo asignado al comité organizador conjunto de Nueva York y Nueva Jersey.

Anteriormente, la federación internacional había habilitado algunas entradas de US$60 para todos los partidos del torneo en Norteamérica tras recibir cuestionamientos por los valores elevados. Sin embargo, esas ubicaciones quedaron en manos de las asociaciones nacionales participantes, que definieron cómo repartirlas entre simpatizantes frecuentes.

El MetLife Stadium albergará partidos de fase de grupos, cruces eliminatorios y la final del Mundial 2026 Google Maps

Además de la final, el recinto MetLife Stadium, donde juegan los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets albergará cinco de los compromisos de fase de grupos y dos cruces eliminatorios. La programación incluye presentaciones de las selecciones de Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra.