Adiós al efectivo en el Mundial 2026: cómo pagar en los estadios de EE.UU. y qué pasa si llevas dólares

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y quienes asistan a los partidos en Estados Unidos deberán tener en cuenta que en la mayoría de las sedes estadounidenses no se aceptará efectivo para compras. Los estadios operarán principalmente con pagos digitales y varios ofrecerán kioscos para convertir efectivo en tarjetas prepagas.

¿Cómo funcionarán los pagos en los estadios de Estados Unidos?

La mayoría de los recintos que recibirán partidos en Estados Unidos operan bajo un sistema totalmente libre de efectivo, según un relevamiento de Football Ground Guide.

La mayoría de los estadios que recibirán partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos funcionarán bajo un sistema de pagos exclusivamente digitales Magnific

Esto significa que los aficionados solo podrán realizar compras mediante:

Tarjetas de crédito

Tarjetas de débito

Apple Pay

Google Pay

Otras billeteras digitales y pagos sin contacto

La medida alcanzará a los estadios ubicados en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. Estos sistemas se aplicarán en puestos de comida, bebidas, tiendas oficiales, bares y otros puntos de venta dentro de los recintos.

Los kioscos para convertir efectivo en tarjetas

Varios estadios dispondrán de estaciones especiales conocidas como cash-to-card kiosks, que permiten transformar dinero en efectivo en tarjetas prepagas para utilizarlas dentro y fuera de los recintos. Entre las sedes que ofrecen esta alternativa se encuentran:

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta): tendrá kioscos ubicados cerca de las secciones 101 y 122.

tendrá kioscos ubicados cerca de las secciones 101 y 122. Gillette Stadium (Boston): contará con cinco terminales que convierten efectivo en tarjetas Visa prepagas.

contará con cinco terminales que convierten efectivo en tarjetas Visa prepagas. SoFi Stadium (Los Ángeles): los puntos de servicio estarán disponibles en el Nivel 4 Sur, cerca de la sección 234, y en la American Airlines Plaza.

los puntos de servicio estarán disponibles en el Nivel 4 Sur, cerca de la sección 234, y en la American Airlines Plaza. Hard Rock Stadium (Miami): habrá puestos de conversión cerca de las secciones 115, 143, 215, 243, 315 y 343.

habrá puestos de conversión cerca de las secciones 115, 143, 215, 243, 315 y 343. Levi’s Stadium (San Francisco): ofrecerá este sistema para cambiar hasta US$500 por operación sin cargos.

ofrecerá este sistema para cambiar hasta US$500 por operación sin cargos. Lumen Field (Seattle): permitirá convertir entre US$1 y US$500 sin comisiones.

Los recintos mundialistas ya cuentan con infraestructura destinada a facilitar la transición del efectivo hacia medios de pago electrónicos

¿Qué ocurrirá en Nueva York, Filadelfia y Houston?

El MetLife Stadium, sede de la final del Mundial 2026 en Nueva York/Nueva Jersey, ya opera sin efectivo. Los asistentes podrán utilizar tarjetas de crédito, débito y billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay. Además, el estadio cuenta con cajeros reversos que permiten cargar dinero en efectivo en tarjetas prepago para realizar compras dentro del recinto.

En el caso del NRG Stadium de Houston, los partidos del Mundial seguirán el modelo cashless utilizado en otros grandes eventos del estadio. Para el Lincoln Financial Field de Filadelfia, los encuentros de la Copa del Mundo también utilizarán un sistema de pago sin efectivo.

Los aficionados deberán utilizar tarjetas bancarias, billeteras virtuales o métodos de pago sin contacto para adquirir alimentos, bebidas, productos oficiales y otros servicios durante los encuentros Magnific

¿Qué partidos se disputarán en Estados Unidos durante el Mundial 2026?

Según el calendario oficial publicado por la FIFA, Estados Unidos será el país que albergará la mayor cantidad de encuentros de la Copa Mundial 2026. El primer partido en territorio estadounidense será el 12 de junio con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles. Durante la fase de grupos también se disputarán encuentros destacados como:

Brasil vs. Marruecos en Nueva York/Nueva Jersey

Argentina vs. Argelia en Kansas City

Francia vs. Senegal en Nueva York/Nueva Jersey

Inglaterra vs. Croacia en Dallas

Las sedes estadounidenses no solo recibirán partidos de la primera ronda. El calendario oficial de la FIFA establece que también albergarán encuentros de dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final.

La definición del torneo tendrá un fuerte protagonismo de Estados Unidos: