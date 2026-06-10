Confirmado por Hochul: quiénes pueden acceder a las 500 entradas gratis para ver el Mundial en Nueva York

A días del comienzo del Mundial 2026, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que entregará 500 entradas gratis a residentes del estado. La medida, que tiene el objetivo de “hacer más accesible” la experiencia del evento, permitirá a ciertos residentes presenciar el torneo sin costo.

Quiénes pueden acceder a las 500 entradas gratis para ver el Mundial en Nueva York

La Oficina de Prensa de la gobernadora informó mediante un comunicado oficial que se entregarán 500 entradas a familias trabajadoras con hijos, personal de emergencias y familias de militares a través de la Alianza de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, por sus siglas en inglés) y la Fundación Tunnel to Towers.

La gobernadora Kathy Hochul anunció que las 500 entradas gratis para el Mundial 2026 están reservadas para familias trabajadoras con hijos, personal de emergencias y familias de militares @GovKathyHochul

Además del ingreso al estadio, cada entrada incluirá un billete gratuito de ida y vuelta en el servicio de shuttle. “La Copa del Mundo es uno de los eventos más importantes del planeta, y no debería ser solo para quienes pueden permitirse la entrada más cara”, declaró Hochul.

Por su parte, Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Organizador de la sede Nueva York/Nueva Jersey (NYNJ), remarcó la importancia de permitir a los neoyorquinos vivir el torneo presencialmente.

Cómo se distribuirán las 500 entradas gratis en Nueva York

De acuerdo con el texto del comunicado, las entradas se distribuirán a través de las YMCA de la ciudad de Nueva York, Long Island, los condados de Westchester y Rockland y Tunnel to Towers.

Las entradas incluirán el transporte y el ingreso al MetLife Stadium, con capacidad para 82.566 espectadores Google Maps

Los boletos que se repartirán como parte de la iniciativa que anunció el gobierno de Hochul fueron adquiridos por el Comité Organizador de NYNJ con el apoyo de Uber.

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Nueva York y Nueva Jersey

El MetLife Stadium, denominado por la FIFA como estadio de Nueva York/Nueva Jersey durante el transcurso del torneo, tiene capacidad para 82.566 espectadores. A lo largo de la Copa del Mundo albergará un total de ocho partidos.

El anuncio de Mamdani y Hochul sobre el evento para ver la final en Nueva York

De acuerdo con el calendario de la FIFA, estos serán:

Brasil vs. Marruecos : 13 de junio, 18 hs (hora del este).

: 13 de junio, 18 hs (hora del este). Francia vs. Senegal : 16 de junio, 15 hs.

: 16 de junio, 15 hs. Noruega vs. Senegal : 22 de junio, 20 hs.

: 22 de junio, 20 hs. Ecuador vs. Alemania : 25 de junio, 16 hs.

: 25 de junio, 16 hs. Panamá vs. Inglaterra : 27 de junio, 17 hs.

: 27 de junio, 17 hs. Dieciseisavos de final : 30 de junio, 17 hs.

: 30 de junio, 17 hs. Octavos de final : 5 de julio, 16 hs.

: 5 de julio, 16 hs. Final del Mundial 2026: 19 de julio, 15 hs.

Además de la entrega de entradas, Hochul anunció el lunes 8 de junio junto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que llevarán a cabo una fiesta gratuita en Central Park para ver la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el domingo 19 de julio.

Los boletos para este evento serán distribuidos por Global Citizen mediante un sorteo. Las personas que deseen participar pueden inscribirse a partir del jueves 11 de junio a las 10 hs a través del sitio web oficial.

El registro permanecerá abierto hasta el 16 de julio. El espacio tendrá capacidad para 50.000 personas, y las puertas se abrirán al mediodía (hora del este), tres horas antes del comienzo de la final.