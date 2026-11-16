De inquilinos a propietarios en Nueva York: cómo funciona la nueva ley de compra comunitaria de Mamdani

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó el 10 de noviembre de 2026 la Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria (COPA, por sus siglas en inglés), que obliga a los dueños de ciertos edificios de apartamentos a ofrecer primero la compra a organizaciones sin fines de lucro certificadas por el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés).

Qué edificios cubre la ley COPA y qué organizaciones pueden comprar

La norma, registrada como Ley Local 164 de 2026, permite que esas organizaciones presenten una oferta que el propietario puede aceptar, rechazar o contraofertar.

Los inquilinos no reciben un derecho individual de compra. Entra en vigor en noviembre de 2027.

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La ley se aplica a edificios residenciales de cuatro o más unidades que, al iniciarse una venta, cumplan al menos una de estas condiciones:

estar desde hace un año o más en el Alternative Enforcement Program del HPD;

figurar como propiedad en situación crítica sujeta a una ejecución hipotecaria in rem;

tener, desde hace al menos un año, una orden para corregir condiciones de fondo;

promediar tres o más infracciones peligrosas abiertas por unidad;

haber recibido en el último año una negativa de certificado de ausencia de acoso, sin corrección;

tener hasta 100 unidades y una restricción de asequibilidad por ingresos fijada con el HPD.

Quedan excluidos los edificios de cinco unidades o menos en los que el dueño vive de forma permanente. El Concejo Municipal aprobó la norma por 38 votos contra 9, y las estimaciones oficiales de edificios cubiertos van de 2,100 a 3,400, según informó Brick Underground.

Podrán comprar las organizaciones certificadas por el HPD, exentas de impuestos federales según la sección 501(c)(3), y las empresas conjuntas que ellas controlen. Un comunicado de la ciudad menciona también a grupos de inquilinos; el texto exige certificación como organización sin fines de lucro.

Cómo es el proceso de compra con oferta preferente, paso a paso

Antes de iniciar cualquier acción de venta, el dueño debe notificar al HPD y a todas las entidades certificadas. Desde ese aviso corren estos plazos:

20 días para que una entidad declare su interés; si ninguna lo hace, el dueño puede vender.

70 días, desde el cierre del plazo anterior, para presentar una oferta formal.

10 días para que el dueño acepte, rechace o contraofrezca, y 30 para firmar contrato.

Un año de derecho de adquisición preferente: ante otra oferta que quiera aceptar, el dueño avisa en 15 días y la entidad tiene 15 para igualarla.

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Vender sin notificar implica una multa de hasta 15% del precio de venta, y las organizaciones pueden demandar por daños. Los propietarios pueden pedir una exención por dificultad financiera indebida.

Qué implica la ley COPA para inquilinos y qué plantean sus críticos

El texto no prevé un aviso directo a los inquilinos: las notificaciones van al HPD y a las entidades certificadas.

La Encuesta de Vivienda y Vacantes de 2023, citada por la Oficina del Contralor de la ciudad, indica que 18% de los hogares con jefe de familia hispano eran propietarios, frente a 30% del total de hogares neoyorquinos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.