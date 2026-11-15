El fallo a favor del ICE que pide a Mamdani colaborar en la detención de un grupo de inmigrantes en El Bronx

El juez federal Lewis Kaplan ordenó el 6 de noviembre de 2026 a la administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cumplir con una citación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sobre residentes de un refugio de El Bronx. La medida busca identificar a hombres con determinados antecedentes e investigar si pueden ser deportados: no constituye, por sí misma, una orden de detención.

Qué registros pide ICE al gobierno de Mamdani

Según Univision, el fallo alcanza a algunos residentes de un albergue municipal de la calle 141 Este, en Mott Haven.

La decisión llegó después de meses de objeciones legales de la alcaldía al requerimiento federal.

La solicitud comprende nombres, fechas de nacimiento y otros registros de identificación.

Personas llegan a vistas en un tribunal de inmigración en Nueva York, el 27 de julio de 2026. (Foto AP/Seth Wenig) Seth Wenig - AP

El establecimiento de Bruckner funciona en un antiguo galpón del sur de El Bronx y tiene capacidad para más de 2000 personas.

Esa capacidad no equivale al número de personas alcanzadas por la entrega de datos.

Antecedentes penales y límites del ICE

El ICE aceptó restringir el pedido a personas con ciertos antecedentes penales graves . Un auxiliar especial del tribunal revisará los registros y filtrará los nombres antes de que la información llegue a la agencia migratoria.

. Un auxiliar especial del tribunal revisará los registros y filtrará los nombres antes de que la información llegue a la agencia migratoria. Una declaración jurada de un oficial enumera los antecedentes buscados: homicidio, violación, robo, agresión, hurto mayor, robo con allanamiento y agresión contra un agente del orden. La investigación también debe establecer si las personas identificadas son inmigrantes y pueden ser deportadas.

La justicia federal ordenó a Mamdani entregar datos de determinados residentes de un albergue municipal Ana Mendez-Vasquez - Rural & Migrant Ministry

El requerimiento inicial comprendía residentes de dos refugios y se redujo en versiones posteriores. Desde agosto de 2025, la agencia presentó cuatro citaciones sobre albergues municipales, todas resistidas por la ciudad.

Nueva York y la apelación contra el ICE

La administración municipal argumentó que el ICE pretendía eludir las leyes de Ciudad Santuario mediante una citación administrativa .

. Kaplan rechazó ese planteo y consideró que Nueva York no había demostrado que producir la lista resultara excesivamente gravoso.

La justicia federal ordenó a Mamdani entregar datos de determinados residentes de un albergue municipal SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El juez dio dos semanas para que ambas partes presentaran un plan al auxiliar especial.

La vocera municipal, Ivonne Rodriguez, indicó que la administración evaluaba sus próximos pasos y la fiscal general estatal, Letitia James, analizaba una posible apelación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.