Desfile de Macy’s por el 4 de julio en Nueva York: cuáles son los objetos prohibidos para ingresar al show

El feriado del 4 de julio, el tradicional show de fuegos artificiales en Nueva York por el Día de la Independencia volverá a iluminar el cielo. El evento organizado por Macy’s convoca a miles de personas cada año y se realizará nuevamente sobre el río East River, con lanzamiento de pirotecnia desde barcazas cercanas al Brooklyn Bridge. Sin embargo, para ingresar al show, el público deberá respetar una lista de objetos prohibidos.

¿Cuáles son los objetos prohibidos para ingresar al show del 4 de julio?

Las autoridades establecieron una lista estricta de objetos que no podrán ingresar a las zonas de visualización del evento. Por motivos de seguridad, los asistentes deben respetar las restricciones impuestas por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés).

El NYPD informó que no se podrá ingresar con mochilas, sillas, heladeras ni paraguas a las zonas habilitadas Freepic

De acuerdo al sitio oficial, no estará permitido ingresar con:

Mochilas

Bolsos grandes

Paquetes voluminosos.

También está prohibido llevar:

Sillas plegables

Mantas

Reposeras

Heladeras portátiles

Paraguas

El consumo de tabaco está prohibido en las zonas designadas para el público. Por lo que quedan excluidos los cigarrillos y cigarrillos electrónicos. Tampoco está habilitado el ingreso con alcohol o armas de cualquier tipo.

Otras prácticas prohibidas son:

El uso de drones o cualquier dispositivo a control remoto.

El ingreso con scooters motorizados ni grandes conservadoras.

Vale aclarar que todos los asistentes podrán ser revisados por el NYPD al ingresar a las zonas habilitadas, ya que las autoridades buscan prevenir incidentes en un evento que reúne a miles de personas. La seguridad será reforzada con controles en los accesos dispuestos por la policía local.

¿Dónde será el lanzamiento de fuegos artificiales?

El show se lanzará desde cuatro barcazas entre el muelle Pier 17 y el helipuerto de Downtown Manhattan. Los fuegos alcanzarán hasta 300 metros de altura. Habrá 80.000 proyectiles en 30 colores diferentes.

Se recomienda evitar lugares como Roosevelt Island o The Battery, ya que no garantizan buena visibilidad Macy's

Entre los efectos destacados se incluirán:

Coronas de medusas

Anillos atómicos

Cascadas de limón

El evento es de entrada gratuita y contará con zonas públicas de visualización. Algunas ubicaciones requieren entrada gratuita emitida por la ciudad, como el Brooklyn Bridge Park y partes de Pier 16 y 17 en The Seaport.

Áreas a evitar y transporte disponible en Nueva York

El NYPD no recomienda asistir a lugares como The Battery, East River Park o Roosevelt Island, ya que la visibilidad desde esos puntos no está garantizada. Se recomienda usar transporte público para evitar demoras.

Por otro lado, el servicio de subte aumentará su frecuencia antes y después del evento de Macy’s. Las autoridades también anunciaron recorridos especiales de colectivos. Y para quienes piensen en trasladarse en vehículos particulares, no habrá estacionamiento disponible cerca de los accesos.

Consejos para asistir al desfile del Día de la Independencia en Nueva York

Las altas temperaturas y la humedad pueden afectar a los asistentes. Las autoridades aconsejan mantenerse hidratado durante todo el día. Por eso, se permitirá llevar botellas de agua recargables. Algunas zonas contarán con estaciones públicas de recarga habilitadas por el Departamento de Protección Ambiental de Nueva York.

El evento es gratuito, pero algunos puntos como el Brooklyn Bridge Park requerirán tickets emitidos previamente por la ciudad Sitio web: nyc.gov

El evento es gratuito y no se venden entradas VIP oficiales. Macy’s aclaró que no respalda actividades privadas que promuevan entradas pagas para ver el show. Además, las zonas de acceso y visualización pueden cambiar según el flujo de público. El NYPD podrá cerrar o redirigir accesos si las condiciones lo requieren.