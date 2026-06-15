Nueva York tiene 3,1 millones de inmigrantes: el nuevo informe que muestra dónde viven y el país de origen

Un nuevo informe de la ciudad de Nueva York muestra que 3,1 millones de personas —más de un tercio de los residentes de la Gran Manzana— nacieron en otro país. El estudio identifica los barrios con mayor presencia de población nacida en el extranjero, los cambios registrados en la última década y las comunidades de origen más numerosas.

Dónde viven los inmigrantes en Nueva York, según The Newest New Yorkers 2026

El documento The Newest New Yorkers 2026, elaborado por el Departamento de Planificación Urbana de la Ciudad de Nueva York (DCP, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Asuntos de Inmigrantes (MOIA, por sus siglas en inglés), muestra que la población nacida fuera de Estados Unidos representa el 43% de la fuerza laboral.

América Latina y Asia concentran la mayor parte de los residentes nacidos fuera de Estados Unidos Gobierno de Nueva York

El reporte también señala que casi la mitad de los residentes habla en su hogar un idioma distinto del inglés. Además, dos de cada tres neoyorquinos pertenecen a la primera o segunda generación de familias migrantes.

Queens y Brooklyn continúan como los distritos con mayor cantidad de habitantes nacidos en otros países. Sin embargo, el estudio detectó cambios en la distribución territorial y la aparición de nuevos centros de asentamiento. Los barrios con mayor presencia de extranjeros son:

Flushing–Murray Hill, en Queens.

Elmhurst, en Queens.

Corona, en Queens.

East Flatbush, en Brooklyn.

Gravesend, en Brooklyn.

Washington Heights, en Manhattan.

Los barrios de Nueva York que sumaron más residentes nacidos en el extranjero

Durante la última década, los residentes extranjeros se distribuyeron de manera más amplia por toda la ciudad. Este comportamiento marcó una diferencia respecto de períodos anteriores, cuando la concentración se ubicaba en menos zonas. El relevamiento identifica nuevos polos migratorios en varios sectores de Nueva York. Entre ellos aparecen:

Gravesend y East New York, en Brooklyn.

Springfield Gardens y St. Albans, en Queens.

Grasmere y New Springville, en Staten Island.

Westchester Square y Bedford Park, en el Bronx.

Al mismo tiempo, algunas áreas históricamente asociadas con la inmigración registraron descensos en la cantidad de residentes nacidos en el extranjero. Entre ellas figuran Washington Heights, Chinatown de Manhattan, Astoria, Sunset Park y East Flatbush.

Queens y Brooklyn concentran los barrios con mayor presencia de residentes extranjeros Gobierno de Nueva York

China, República Dominicana y Jamaica lideran los países de origen en Nueva York

La población nacida en el extranjero en la ciudad proviene de todas las regiones del mundo. Según los datos compartidos, China alcanzó a República Dominicana como la comunidad nacida en el exterior más numerosa de Nueva York. Jamaica ocupa el tercer lugar y México aparece en la cuarta posición. El listado incluye comunidades de Asia, América Latina, el Caribe y Europa. Los principales países de origen son:

China (397.249).

República Dominicana (389.779).

Jamaica (162.490).

México (148.405).

Ecuador (136.828).

Guyana (129.004).

Bangladesh (110.793).

Colombia (86.318).

Haití (84.120).

Trinidad y Tobago (69.332).

Ucrania (68.093).

India (64.154).

El estudio destaca además que Bangladesh creció un 45,2% durante la última década. También señala que Colombia y Ucrania ingresaron por primera vez al grupo de los diez principales países de procedencia.

América Latina y Asia concentran la mayor población inmigrante de Nueva York

América Latina concentra la mayor proporción de población nacida en otros países. Asia aparece en segundo lugar con una diferencia mínima. La distribución por regiones es la siguiente:

América Latina: 32%.

Asia: 30,2%.

Caribe: 17,2%.

Europa: 13,8%.

África: 5,4%.

Otras regiones: 1,3%.

Qué datos incluye The Newest New Yorkers 2026 sobre la población inmigrante

La edición 2026 de The Newest New Yorkers es la primera actualización del estudio desde 2013. Además, incorpora por primera vez una versión interactiva que permite consultar tendencias demográficas y estadísticas de manera digital.

El trabajo analiza temas como participación laboral, composición de los hogares, diversidad lingüística, vías de llegada a la ciudad y movimientos poblacionales dentro de la región triestatal. La información proviene principalmente de la American Community Survey y no incluye datos personales ni direcciones de residencia.