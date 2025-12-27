Dónde tramitar el pasaporte americano en Nueva York antes de enero 2026

Los pasos y requisitos para conseguir el pasaporte americano por primera vez son diferentes a los procesos de renovación del documento. Además, existen diferentes procedimientos para obtener una cita para hacer el trámite, según factores como el tiempo en el que necesita la licencia de viaje.

Dónde tramitar el pasaporte americano en Nueva York

Para conseguir un pasaporte americano antes de enero de 2026 en Nueva York y en cualquier otro estado de Estados Unidos es necesario acudir a la agencia de pasaportes correspondiente, de acuerdo con el gobierno norteamericano.

Antes de iniciar el trámite se debe visitar el sistema de citas en línea e ingresar información del viaje que se realizará (Pexels/Vlada Karpovich)

Las agencias y centros de pasaportes son manejados por el Departamento de Estado y atienden casos de solicitantes que necesiten el documento dentro de los 14 días del calendario, con un viaje internacional ya agendado.

En Nueva York estas oficinas están en Greater New York Federal Building 376 Hudson Street y solo atienden con cita previa, además de que no ofrecen servicios durante los feriados federales.

Antes de iniciar el trámite se debe visitar el sistema de citas en línea e ingresar información del viaje que se realizará para que la oficina decida si la persona es elegible o no para obtener su pasaporte.

En caso de que se autorice la programación de la cita, se le solicitará al usuario un correo electrónico y un teléfono celular, donde se enviará más información y se pedirá la confirmación.

Cuáles son los requisitos para tramitar el pasaporte americano en Nueva York

Según el gobierno de EE.UU., el pasaporte americano puede otorgarse a ciudadanos estadounidenses por nacimiento, por naturalización, o los calificados como nacionales “no ciudadanos”.

Para tramitar el pasaporte estadounidense más rápido debe pagarse una tarifa de US$60 (Pexels/Spencer Davis)

El trámite deberá realizarse en persona y los requisitos con los que debe cumplir el solicitante son:

Formulario DS-11.

Prueba de ciudadanía estadounidense.

Documento de identificación oficial.

Una fotografía a color de 2x2 pulgadas (5x5 centímetros), tomada en los últimos seis meses, sin lentes, y con fondo simple y blanco.

Cubrir el costo del pasaporte.

En los casos en los que se necesita el trámite acelerado, el Departamento de Estado explica que hay una tarifa extra de US$60, además de que también se deben cubrir las tarifas de solicitud (cuyos costos cambian según el tipo de documento) y la de aceptación con un costo de US$35.

Quiénes pueden obtener su pasaporte americano más rápido

El tiempo de espera del pasaporte puede cambiar según el caso. De acuerdo con el gobierno de EE.UU., algunos de los factores que permiten un trámite acelerado son en casos de vida o muerte (emergencia), en viajes de urgencia y pago por el procesamiento expedito (acelerado).

Los pasaportes acelerados deben solicitarse ante la agencia de pasaportes de Nueva York, o al estado que corresponda (Pexels/Vlada Karpovich)

Las agencias de pasaportes advirtieron que tienen disponibilidad limitada para citas de trámites, y que ninguna persona sin cita previa podrá ingresar a sus oficinas.

El sistema de citas en línea advirtió que los interesados deberán confirmar su asistencia, además de que en casos de citas duplicadas pueden cancelarse ambos eventos.

El pasaporte americano por urgencia se puede solicitar si la persona viaja dentro de 14 días, y como parte de los requisitos deberá presentar un comprobante, como un boleto de avión, un itinerario, la reservación de un hotel o un seguro internacional de auto, según sea el caso.

Los documentos válidos con los que la persona puede acreditar su identidad y realizar el trámite sin contratiempos son:

Licencia de conducir estadounidense válida.

Pasaporte emitido previamente.

Certificado de naturalización.

Documento vigente de identificación gubernamental (municipal, estatal o federal).

Documento vigente de identificación militar (militar y dependientes).

Por otro lado, las tarifas de solicitud de pasaporte son de US$130 para el pasaporte libreta, US$30 para la tarjeta de pasaporte y US$160 por ambos recursos de viaje.