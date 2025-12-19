Adiós a las viejas placas en Florida: así es el nuevo diseño patriótico para el aniversario de Estados Unidos

El Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) reveló cómo es el nuevo diseño especial de las placas de los autos, en homenaje al 250 aniversario de Estados Unidos. Cuenta con el logo de la iniciativa “America250FL” en el centro, y dejará atrás sus colores originales.

Cómo es el nuevo diseño de las placas en Florida, inspirado en el 250 aniversario de EE.UU.

El Flhsmv mostró en un comunicado los detalles de las nuevas matrículas que llegaron al Estado del Sol esta semana. El cambio más llamativo es el logo de America250FL, inspirado en la bandera de EE.UU., que se ubica en el centro.

Así se ven las nuevas placas patrióticas de Florida FLHSMV

Otra de las modificaciones más relevantes es el color. Ya no aparecen los tradicionales verde y naranja: ahora predominan el blanco en el fondo y el azul en las letras, además de los detalles en rojo en el medio.

El nombre del estado se ubica centrado en la parte alta de la placa en letras más chicas, y por debajo, con el mismo tamaño, la frase “En Dios confiamos”. Por el centro, más grande, aparecerán las letras correspondientes a la matrícula, interrumpidas en el medio por el logo de America250FL.

Se trata de un diseño más simple, pero con un toque patriótico que llegó para quedarse al territorio floridense de cara a los festejos del 4 de julio de 2026.

Por el 250 aniversario: cómo conseguir las nuevas placas patrióticas en Florida

Según las indicaciones del Flhsmv, las personas interesadas en obtener las nuevas patentes de Florida deben visitar la Oficina del Recaudador de Impuestos o la Agencia de Placas de su localidad.

Los conductores pueden solicitar la matrícula América 250 al momento de registrar o renovar su vehículo. Todas las oficinas y agencias autorizadas podrán distribuirlas. “A diferencia de las placas especiales, la América 250 sirve como alternativa a la estándar de Florida, con el pago de todas las tarifas habituales”, aclaró la entidad local.

Así se ven las placas tradicionales de Florida, que contrastan con las nuevas por el 250 aniversario de EE.UU. Instagram @hollywood.jefe

Asimismo, la autoridad explicó que el estado tiene un “papel fundamental” en la conmemoración del nuevo aniversario. Además, aseguro que tiene “iniciativas en marcha para destacar la perdurable influencia en el pasado, presente y futuro de Estados Unidos”.

El director ejecutivo de la agencia, Dave Kerner, explicó: “Esta placa conmemorativa refleja nuestro orgullo compartido por la historia de Estados Unidos y simboliza la conexión de nuestro estado con el pasado estadounidense”.

Por su parte, Cord Byrd, secretario de Estado, dijo que “la rica historia de Florida continúa moldeando la historia de Estados Unidos”. Luego, concluyó al afirmar que “la placa America250FL es una forma pública para que los floridanos honren este legado y participen en la celebración de America250FL”.

De qué trata America250FL, la iniciativa de Florida para celebrar los 250 años de EE.UU.

De acuerdo con lo que especifica su sitio web, America250FL es una invitación a todos los ciudadanos del Estado del Sol a participar de las celebraciones por el 250 aniversario de la fundación del país norteamericano.

“De cara al 4 de julio de 2026, esperamos que reflexionen sobre el papel único e influyente que Florida desempeñó en la creación de nuestro país. Juntos, celebremos la nación de libertad y oportunidades que nuestros Fundadores pusieron en marcha con la Declaración de Independencia”, explica el portal.

El gobernador de Florida Ron DeSantis en Tampa, Florida, el 12 de agosto del 2025. (AP foto/Chris O'Meara) Chris O'Meara - AP

Entre los eventos más destacados para el aniversario de Estados Unidos, se encuentran: