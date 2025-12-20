Walmart confirma el cierre de todas sus tiendas en California por 24 horas

La tienda minorista Walmart anunció el cierre total de sus sucursales físicas en California con motivo del próximo feriado federal. Aunque las tiendas estarán cerradas por 24 horas, la empresa tranquilizó a sus clientes, y aseguró que podrán acceder a los productos esenciales a través de sus plataformas digitales.

Cuando cerrará Walmart todas sus tiendas en California por 24 horas

Con las celebraciones de diciembre a la vuelta de la esquina, es importante que los clientes de Walmart en California planifiquen sus compras. Ningún local de la cadena abrirá sus puertas durante el jueves 25 de diciembre por Navidad. Las tiendas estarán cerradas por un día completo, informó The Sun.

Walmart cerrará en diciembre por Navidad para dar un descanso a sus trabajadores (Archivo) Foto de Tripadvisor

Esta decisión corporativa se alinea con la política de la cadena minorista de priorizar el bienestar laboral. La empresa les ofrece a sus empleados un periodo de descanso de 24 horas después de las intensas semanas de alta demanda propias de la temporada festiva.

Las tiendas de Walmart en California estarán abiertas en Nochebuena (24 de diciembre), y el horario de servicio será de 6 a 18 hs. Las tiendas volverán a atender al público de forma habitual el viernes 26 de diciembre para el inicio de las compras posnavideñas, según Syracuse.

Walmart seguirá con sus operaciones a través de su página en línea (Archivo) Foto de Walmart

La plataforma en línea de Walmart permanece disponible 24/7 para realizar compras desde cualquier dispositivo. Para la logística, los clientes pueden elegir entre: recoger su pedido el 24 de diciembre (Nochebuena) antes de que cierren las tiendas, o programar la entrega para después de Navidad.

Qué otras tiendas cerrarán en California para Navidad

Muchas empresas cierran sus puertas por completo el día de Navidad. Esta es la lista de las tiendas que cierran en California, según NBC New York:

Grandes cadenas de minoristas cerrarán sus sucursales durante Navidad (Pexels/Tim Mossholder)

Target: la mayoría de sus tiendas estarán cerradas en Navidad y volverán a abrir a las 7.00 hs, del 26 de diciembre.

la mayoría de sus tiendas estarán cerradas en Navidad y volverán a abrir a las 7.00 hs, del 26 de diciembre. Costco: están cerrados el día de Navidad, pero atenderá en Nochebuena, de 10.00 a 17.00 hs.

están cerrados el día de Navidad, pero atenderá en Nochebuena, de 10.00 a 17.00 hs. Sam’s Club: permanecerá cerrado en Navidad, pero abrirá en Nochebuena, de 9.00 a 18.00 hs.

permanecerá cerrado en Navidad, pero abrirá en Nochebuena, de 9.00 a 18.00 hs. Aldi : permanecerá cerrado en Navidad.

: permanecerá cerrado en Navidad. Ikea

Home Depot

Lowe’s

Macy’s

Trader Joe’s

Tiendas que permanecerán abiertas en California para Navidad

Estas es una lista de las tiendas que permanecerán abiertas en California, según All Cotton and Linen.

CVS: abrirán de 8.00 a 21.00 hs, pero las farmacias pueden tener horarios diferentes.

abrirán de 8.00 a 21.00 hs, pero las farmacias pueden tener horarios diferentes. Walgreens : cuenta con un horario de 8.00 a 18.00 hs., pero varía según la ubicación. Se puede consultar el horario de en el localizador de tiendas Walgreens.

: cuenta con un horario de 8.00 a 18.00 hs., pero varía según la ubicación. Se puede consultar el horario de en el localizador de tiendas Walgreens. Safeway: abrirá de 8.00 a 17.00 hs.

abrirá de 8.00 a 17.00 hs. 7-Eleven: perfecta para comprar refrigerios, bebidas y artículos básicos. Su horario del día de Navidad se mantiene sin cambios.

perfecta para comprar refrigerios, bebidas y artículos básicos. Su horario del día de Navidad se mantiene sin cambios. Starbucks: algunas tiendas abrirán, pero el horario depende de la ubicación. Se puede consultar en la web de tienda.

algunas tiendas abrirán, pero el horario depende de la ubicación. Se puede consultar en la web de tienda. Albertsons: abre el día de Navidad, pero el horario puede ser reducido.

Servicios que dejarán de funcionar en California durante Navidad

La mayoría de los principales bancos estarán cerrados el 25 de diciembre, esto incluye a Bank of America y Chase Bank. Wells Fargo cerrará antes (a mediodía) en Nochebuena y no abrirá en Navidad, destacó CNN.

Para cualquier transacción, se aconseja usar los cajeros automáticos y los servicios de banca móvil, los cuales estarán disponibles.

Otro de los rubros que frenará sus actividades en Navidad es el Servicio Postal. Los servicios de paquetería también estarán limitados, ya que FedEx suspenderá todos sus servicios, salvo Custom Critica; y UPS solo ofrecerá su servicio Express Critical y abrirá algunas tiendas selectas.

Todas las oficinas de correos estarán abiertas y la entrega regular de correo se reanudará el viernes 26 de diciembre de 2025.