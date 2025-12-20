Pasaporte estadounidense de urgencia: cómo conseguirlo para Navidad o Año Nuevo

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés), encargado de producir y procesar el trámite del pasaporte estadounidense, cuenta con diversos servicios de emisión. Uno de estos es el de urgencia, que permite conseguir el documento en menor tiempo.

Pasaporte de EE.UU.: los servicios que ofrecen

En el sitio web oficial de la dependencia explican que se ofrecen cuatro tipos de servicios:

Emergencia de vida o muerte : se requiere cita previa y viaje internacional

: se requiere cita previa y viaje internacional Viajes urgentes : imprescindible cita previa y viajes internacionales

: imprescindible cita previa y viajes internacionales Expedited : Viaje en menos de seis semanas

: Viaje en menos de seis semanas Rutina: Viaje en seis semanas o más

Con la llegada de la temporada de Navidad y las festividades de Año Nuevo es importante conocer la advertencia de la agencia, que señala que al reservar un viaje, se debe considerar el tiempo total que toma obtener un pasaporte, que es de hasta dos en el proceso común.

Pasaporte estadounidense de urgencia: para Navidad o Año Nuevo

Pero si el tiempo para hacer el trámite es poco, el DOS aconseja elegir el servicio urgente, para quienes viajan a un país extranjero en menos de dos o tres semanas.

Debido a que el tiempo total para emitir un pasaporte incluye el tiempo de procesamiento y envío, no se recomiendan enviar la solicitud por correo ni presentarla en un centro de aceptación. Lo que se necesita es hacer una cita en una agencia o centro de pasaportes, de forma directa.

Estos son los pasos para hacer la cita:

Ir al Sistema de Cita para Pasaporte en Línea.

Ingresar la información sobre los planes de viaje para saber si se califica para una fecha.

para saber si se califica para una fecha. Ingresar un correo electrónico al que será enviado un código que se deberá ingresar para continuar con el proceso. “Revise su carpeta de correo no deseado o spam si no encuentra el código en su bandeja de entrada”, señalan.

al que será enviado un código que se deberá ingresar para continuar con el proceso. “Revise su carpeta de correo no deseado o spam si no encuentra el código en su bandeja de entrada”, señalan. Introducir un número de móvil al que se enviará un SMS con otro código que se deberá introducir para solicitar la cita.

al que se enviará un SMS con otro código que se deberá introducir para solicitar la cita. Completar el proceso de programación de la fecha y hora.

Revisar el correo electrónico para ver si hay un mensaje que confirme los detalles. El sistema retiene la cita durante 15 minutos. Si no se confirma se deberá comenzar de nuevo.

para ver si hay un mensaje que confirme los detalles. El sistema retiene la cita durante 15 minutos. Si no se confirma se deberá comenzar de nuevo. Si se necesita cancelar o cambiar la fecha y hora, hacer clic en el enlace del correo electrónico de confirmación para obtener información.

Se necesita un pasaporte para viajar a la mayoría de los países fuera de EE.UU.

Emergencias de vida o muerte: el servicio rápido para obtener el pasaporte de EE.UU.

Un ciudadano estadounidense puede calificar para una cita de emergencia de vida o muerte si necesita viajar a un país extranjero en los próximos 14 días (dos semanas) porque su familiar inmediato fuera del país:

Ha fallecido.

Se muere (cuidados paliativos).

Tiene una enfermedad o lesión potencialmente mortal.

Califican como miembro de la familia inmediata el padre, madre o tutor legal, hijo, cónyuge, hermanos y abuelos. El DOS precisa “No consideramos a las tías, tíos, primos u otros parientes como familiares directos”.

Se tiene derecho a solicitar un pasaporte americano si se es ciudadano estadounidense por nacimiento o naturalización

Para utilizar este proceso de urgencia también es necesario programar una cita hasta dos semanas antes del viaje internacional. Se deben seguir estos pasos:

Obtener la documentación de la emergencia : certificado de defunción, declaración de una morgue o carta del hospital, esta última debe estar en papel membretado de la institución de salud, firmada por un médico y explicar la condición médica del familiar.

: certificado de defunción, declaración de una morgue o carta del hospital, esta última debe estar en papel membretado de la institución de salud, firmada por un médico y explicar la condición médica del familiar. Si el documento no está en inglés, conseguir que lo traduzca un traductor profesional.

Obtener una prueba de que se viajará a un país extranjero en las próximas dos semanas, como un itinerario o un boleto de avión .

en las próximas dos semanas, como un . Completar una solicitud de pasaporte , obtener una fotografía con las características necesarias y una identificación con foto válida.

, obtener una fotografía con las características necesarias y una identificación con foto válida. Pedir la cita.

Cuáles son las tarifas para solicitar el pasaporte estadounidense en 2025

Los adultos (de 16 años o más) que solicitan un pasaporte estadounidense por primera vez deben completar el Formulario DS-11 ante el Departamento de Estado.

Cuando solicita un pasaporte mediante el formulario DS-11, deberá pagar dos tarifas: una al Departamento de Estado de EE. UU. y otra al centro donde presenta su solicitud

En estos casos, se contemplan dos tarifas:

Por el trámite del documento: de 30 dólares si se trata de la tarjeta de pasaporte, de US$130 si es el libro y de US$160 por ambos.

de 30 dólares si se trata de la tarjeta de pasaporte, de US$130 si es el libro y de US$160 por ambos. Por el costo de aceptación de las instalaciones: de US$35.

Para solicitar el servicio acelerado del trámite del pasaporte, la tarifa es de US$60 y se puede solicitar un reembolso si no se cumple con el plazo.