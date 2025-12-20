La ciudad de Florida, a tres horas de Miami, que es la mejor para celebrar Año Nuevo por su clima y precios

En el estado de Florida, existe una reconocida ciudad a tan solo tres horas en auto desde Miami que es una de las mejores opciones para celebrar el Año Nuevo gracias a sus precios accesibles, su clima agradable, su amplia oferta nocturna y sus reconocidos parques temáticos. Se trata de Orlando.

El ranking que posiciona a Orlando en el primer lugar de Florida para celebrar Año Nuevo

De acuerdo con un análisis de WalletHub, que comparó las 100 localidades más grandes del país norteamericano a partir de 26 indicadores que contemplan desde la legalidad de los fuegos artificiales hasta la asequibilidad de la comida, Orlando sobresalió en Florida para celebrar la llegada de 2026.

A tan solo 3 horas de Miami, Orlando aparece como la mejor opción para celebrar en Año Nuevo en Florida Shutterstock - Shutterstock

A diferencia de otros destinos turísticos del Estado del Sol, la ciudad mantiene alternativas económicas para quienes quieren pasar la noche fuera de casa sin un gasto excesivo.

“El precio más bajo de una habitación de hotel de 3 estrellas en Nochevieja es de solo 66 dólares, la 24ª más barata de EE.UU.”, resaltó el informe.

Esto convive con una amplia oferta de entretenimiento, desde parques temáticos como Disney World, hasta espectáculos y múltiples opciones gastronómicas. También se destaca entre quienes viajan con la intención de hacer compras festivas.

Orlando tiene “la segunda mayor cantidad de joyerías y la tercera mayor cantidad de tiendas de comida gourmet per cápita”, lo que refuerza su atractivo como destino versátil. A todo esto se suma un factor clave para una noche tradicional: los fuegos artificiales, que no solo son abundantes, sino también legales para consumidores, lo que permite montajes propios.

Dónde se sitúan las demás ciudades de Florida: el bajo puesto que ocupa Miami

El informe de WalletHub también sitúa a otros puntos de Florida como Miami, que aparece en el décimo puesto, Tampa en el 12, Jacksonville en el 45, St. Petersburg en el 63 y Hialeah en el 70.

Orlando se destaca por sus espectáculos de fuegos artificiales, los que están permitidos para la compra Pixabay

Sin embargo, ninguna de ellas logra superar a Orlando en la combinación de clima, precios y oferta de Año Nuevo.

Las Vegas y Nueva York: otras opciones recomendadas para celebrar Año Nuevo en EE.UU.

Mientras tanto, Las Vegas se ubicó en el segundo puesto entre los destinos más destacados para recibir el Año Nuevo. De acuerdo con el informe, el brillo de sus fuegos artificiales, la oferta de espectáculos de alto nivel y una vida nocturna siempre activa la consolidan como una de las mejores opciones.

Las Vegas superó a Nueva York y se posicionó segunda en el escalafón X: @Vegascom

“Ofrece muchas razones para ser un lugar fantástico durante las fiestas”, expresó el análisis y recordó que salir a cenar es una tradición extendida allí: encabeza el ranking nacional tanto en cantidad de restaurantes por habitante como en locales asequibles con calificación mínima de 4.5 estrellas.

Por su parte, Nueva York se posiciona como la tercera mejor ciudad del país norteamericano para celebrar la Nochevieja y mantiene su reputación como uno de los escenarios más icónicos para recibir el Año Nuevo.

La metrópolis registra la menor probabilidad de precipitaciones en esa fecha y dispone de una amplia oferta gastronómica, con numerosos restaurantes accesibles que cuentan con al menos 4,5 estrellas.

Nueva York figuró como la tercer mejor ciudad de EE.UU. para festejar la llegada del 2026 SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También destaca por su variedad de tiendas especializadas: ocupa el octavo lugar en comercios de artículos festivos por habitante, ideales para adquirir desde vasos temáticos hasta confeti. Para quienes buscan música en vivo, la Gran Manzana se ubica quinta en cantidad de locales per cápita.

Y en materia de vida nocturna, sobresale aún más: “quienes quieran celebrar la transición al nuevo año con una gran variedad de lugares para visitar estarán encantados de saber que Nueva York ocupa el cuarto lugar en cuanto a opciones de vida nocturna per cápita entre las más de 100 ciudades de nuestro estudio”, señaló el informe.