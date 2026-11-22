El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se rompió el tendón de Aquiles de la pierna derecha durante un partido de fútbol amistoso contra los periodistas que cubren City Hall, disputado el jueves 19 de noviembre de 2026 en una cancha techada del Distrito Financiero de Manhattan.

Cómo se lesionó Mamdani en el partido contra la prensa de City Hall

El mandatario, de 35 años y aficionado al fútbol, lo confirmó al día siguiente, cuando llegó con bota ortopédica y muletas a la conferencia en la que presentó el plan para cerrar Rikers Island, y estimó que usará la bota de seis a ocho semanas.

Mamdani, que jugaba de mediocampista, corrió tras una pelota y cayó mal sobre la pierna derecha.

“Me rompí el Aquiles”, dijo Mamdani ante los periodistas. Reconoció que no estiró antes de jugar y contó que había marcado un gol poco después de entrar. “Olvidé que tenía 35 años”, agregó.

De acuerdo con el Daily News, su equipo había hecho estiramientos y ejercicios durante casi una hora antes del partido, mientras que él entró sin calentar.

Qué se sabe de la cirugía y del plazo de recuperación de la rotura del tendón de Aquiles

Los plazos de seis a ocho semanas con bota y nueve meses sin fútbol son estimaciones del propio Mamdani, no un parte médico.

Sobre la operación hay versiones distintas: CBS News New York informó que la cirugía estaba programada para el viernes de la semana siguiente, pero la vocera Dora Pekec dijo a Gothamist que aún estaba por definirse si la necesitaría.

El alcalde Mamdani quedó en muletas tras jugar un partido de futbol Gov. New York City

La Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos calculó en 2017 que esta lesión afecta a unos 30 mil estadounidenses por año, sobre todo a deportistas recreativos de entre 30 y 49 años. La misma entidad indica en su guía para pacientes que existe un debate entre cirujanos sobre si operar o no estos desgarros.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.