El alcalde de Nueva York Mamdani se sumó a la polémica del Mundial y dijo que “a Egipto le robaron” en el partido con la Argentina

NUEVA YORK.– En medio de una conferencia de prensa destinada a anunciar mejoras en el transporte público, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sorprendió al introducir una referencia futbolera que rápidamente captó la atención. Aseguró, en tono distendido, que “a Egipto lo robaron” en su partido frente a la Argentina.

El comentario surgió mientras el jefe comunal explicaba los beneficios del plan para agilizar el servicio de colectivos en la ciudad.

“Para cuando llegue el fin de año, habrás ahorrado más de dos días de tiempo de desplazamiento. Eso significa desayunar con tu familia. Eso significa llegar a casa a tiempo para la hora de dormir. Significa estar de acuerdo con tus amigos en que a Egipto le robaron ayer”, afirmó Mamdani ante la prensa, al vincular la reducción de los tiempos de viaje con la vida cotidiana de los neoyorquinos. La frase generó risas entre los presentes.

Más tarde, consultado por un periodista sobre su afirmación, el alcalde redobló la apuesta en tono humorístico: “Quiero decir, si vas a reclamar falta en el primer gol anulado...”, deslizó, sin profundizar en el análisis del encuentro.

🚨🇦🇷 NEW: NYC Mayor Zohran Mamdani says that Egypt were “robbed” in yesterday’s World Cup game against Argentina pic.twitter.com/bigWXCN04q — Politics Global (@PolitlcsGlobal) July 8, 2026

En esa misma línea de cruces entre política y deporte, en Washington también se registró un episodio reciente, cuando el presidente Donald Trump llamó al titular de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que se revise la suspensión de un jugador de la selección de Estados Unidos.

El caso giró en torno al delantero Folarin Balogun, quien había marcado tres goles en el torneo y fue expulsado tras una acción en la que impactó con los tacos por delante cerca del tobillo del bosnio Tarik Muharemovic. La jugada derivó en una tarjeta roja directa que lo dejaba fuera de los siguientes compromisos del equipo estadounidense.

Sin embargo, en una decisión que generó sorpresa, la junta disciplinaria de la FIFA resolvió posteriormente suspender la sanción sin ofrecer explicaciones públicas detalladas, lo que alimentó especulaciones sobre posibles presiones externas.

Trump, que mantiene una relación cercana con Infantino, confirmó que había intervenido para solicitar la revisión del castigo. “Lo único que hice fue pedir una revisión porque no pensé que fuera una falta”, aseguró el mandatario ante periodistas. En la misma línea, fue más allá al cuestionar al árbitro que sancionó la jugada, al que calificó como “muy sospechoso”. “Si lo desean, puedo brindarles información sobre el pasado”, añadió.

BREAKING: President Trump reveals the details of his conversation with FIFA President Gianni Infantino over the controversial red card call on star American player Folarin Balogun.



"All I did was ask for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm… pic.twitter.com/MD5Q9t44th — Fox News (@FoxNews) July 6, 2026

Desde la FIFA insistieron en que la decisión fue adoptada por un panel judicial independiente y que no existió injerencia política en el proceso. Infantino, por su parte, negó que su conversación con Trump haya influido en la resolución final.

Consultado sobre este episodio, Mamdani evitó pronunciarse sobre la marcha atrás en la sanción, aunque sí había calificado previamente la tarjeta roja como “cruel”. En lugar de profundizar en la controversia, el alcalde optó por el humor y publicó en redes sociales un GIF del entrenador del Real Madrid, José Mourinho, con su frase célebre: “Prefiero no hablar. Si hablo, habrá problemas”.

Agencia AP