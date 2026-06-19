El DMV de Nueva York lanza una nueva placa por el aniversario 250 de EE.UU.: cuánto cuesta y cómo conseguirla

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York presentó la nueva matrícula de América 250 por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos. La versión estándar de la placa cuesta US$60 al momento de la compra inicial.

Cómo es la nueva matrícula de América 250 que presentó el DMV

La matrícula conmemorativa muestra una imagen del mapa de EE.UU. y lleva la leyenda “United States of America 250” en la parte inferior. El diseño fue incorporado al catálogo estatal de placas personalizadas.

El diseño incluye una imagen del mapa de Estados Unidos y la leyenda “United States of America 250” en la parte inferior DMV

Christian Jackstadt, comisionado interino del DMV, afirmó a Spectrum Local News que la compra de esta placa mientras se celebra el 250º aniversario “es una gran manera para que los neoyorquinos muestren su amor” por el país norteamericano.

Los costos oficiales para pedir la placa conmemorativa de EE.UU. en Nueva York

El valor depende de la modalidad seleccionada por el conductor. La alternativa con número asignado por el DMV tiene un costo menor que la opción personalizada.

Los cargos publicados son los siguientes:

Placa estándar: US$60 por la compra inicial y US$31,25 por la renovación anual.

por la compra inicial y US$31,25 por la renovación anual. Placa personalizada: US$91,25 al solicitarla por primera vez y US$62,50 por cada renovación anual.

al solicitarla por primera vez y US$62,50 por cada renovación anual. La tarifa de actualización se suma al costo habitual del registro vehicular y se factura cada dos años, junto con la renovación de la inscripción.

Los requisitos para solicitar la placa especial de Nueva York en línea

La solicitud por internet exige que el titular tenga una registración válida del estado de Nueva York. Ese documento debe incluir el número actual de placa y el código de clase correspondiente.

Antes de iniciar el pedido, el solicitante debe cumplir estas condiciones:

Tener una registración válida que no expire dentro de los próximos 60 días o renovar el registro en línea si vence dentro de ese plazo.

dentro de los próximos 60 días o renovar el registro en línea si vence dentro de ese plazo. Mantener actualizados el nombre y la dirección ante el DMV.

ante el DMV. Contar con una tarjeta de crédito o débito aceptada por el organismo.

aceptada por el organismo. Informar una dirección de correo electrónico válida para recibir la confirmación.

Otras vías para solicitar la placa especial ante el DMV

Además del trámite digital, la matrícula puede solicitarse por teléfono, por correo o de manera presencial en una oficina del DMV. Para efectuar el pedido telefónico, el organismo deriva la gestión a la Custom Plates Unit, disponible en el 1-518-402-4838 de lunes a viernes, de 8 a 16 hs.

El costo de la matrícula varía según se elija una placa con número asignado por el DMV o una versión personalizada DMV

Quienes opten por el correo deben completar el formulario CP-30, identificado como Application for Custom Plates. Luego deben enviarlo junto con el pago a la unidad de placas personalizadas.

La dirección postal es Custom Plates Unit, New York State DMV, P.O. Box 2775, Albany, NY 12220. El trámite también puede iniciarse de manera presencial. Para esa modalidad, el DMV remite a su buscador de oficinas en el estado.

Una vez procesada la orden, el DMV envía dentro de los 10 días nuevos documentos con el número actual de placa y la nueva combinación. Las matrículas personalizadas pueden demorar al menos seis semanas en llegar.

Los nuevos documentos de registro se envían por separado de las placas. El organismo indica que el titular no debe devolver las matrículas anteriores cuando reciba las nuevas.

Para evitar un uso fraudulento, el DMV recomienda destruir las placas viejas. Entre las opciones sugeridas figuran marcarlas con un marcador permanente o cortarlas en partes, además de separar las piezas al momento del reciclaje.