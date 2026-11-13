Un fallo obliga a Mamdani a cumplir con una citación del ICE para obtener registros de inmigrantes del Bronx

Un juez federal ordenó el viernes 6 de noviembre a la administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cumplir con una citación administrativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sobre residentes de un refugio municipal del Bronx. El juez de distrito Lewis Kaplan exige nombres y fechas de nacimiento de hombres alojados en el refugio de Bruckner, en Mott Haven, con un alcance menor al del pedido inicial.

Qué información pide ICE y cómo acota el fallo la lista de residentes

El ICE aceptó limitarlo a quienes tengan ciertos antecedentes penales graves, y un auxiliar especial del tribunal filtrará la lista. También se investiga si alguno es inmigrante y puede ser deportado.

La citación pide nombres, fechas de nacimiento y otros registros que permitan identificar a los hombres del refugio, un galpón convertido en el sur del Bronx con capacidad para más de 2000 personas, según Gothamist.

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El ICE solicitó primero registros de residentes de dos refugios y fue estrechando el requerimiento en sucesivas versiones, de acuerdo con Politico. Desde agosto de 2025 presentó cuatro citaciones sobre refugios de la ciudad, todas resistidas por la ciudad.

Una declaración jurada de un oficial de ICE indica que la revisión busca antecedentes por homicidio, violación, robo, agresión, hurto mayor, robo con allanamiento o agresión a un agente del orden.

El juez resolvió que la ciudad no demostró que producir la lista fuera excesivamente gravoso. Ante el consentimiento de ICE al auxiliar especial, concluyó que la citación se relaciona con la aplicación de las leyes migratorias federales.

Qué argumentó Nueva York y qué antecedente existe en Delaware

La ciudad sostuvo que ICE intentaba usar la citación administrativa para eludir sus leyes de Ciudad Santuario y calificó el pedido de más político que investigativo, según la orden citada por Politico. Kaplan no aceptó esos planteos.

El artículo 1225 del título 8 del Código de Estados Unidos faculta a los oficiales de inmigración a exigir documentos mediante citación y a pedir la ayuda de un tribunal federal, según cita un fallo del juez Colm Connolly, de Delaware.

Un fallo obliga a Mamdani a cumplir con una citación del ICE para obtener registros de inmigrantes del Bronx SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ese magistrado ordenó el 13 de abril al Departamento de Trabajo de Delaware entregar a ICE registros salariales de 15 empresas, de acuerdo con el Departamento de Justicia. Halló que la investigación tenía un propósito legítimo y que la citación no era excesivamente amplia ni gravosa. Luego, el Tercer Circuito rechazó suspender esa orden.

Los datos y las investigaciones son distintos, pero en ambos casos una citación de ICE resistida por autoridades locales o estatales terminó aplicada por un juez federal.

Qué sigue para los residentes del refugio y para una posible apelación

Según The Bronx Times, Kaplan limitó el alcance a residentes con antecedentes penales graves. El tribunal dio dos semanas para que la ciudad y el ICE presenten un plan al auxiliar especial, que revisará los registros y supervisará la transferencia de datos.

La vocera de Mamdani, Ivonne Rodriguez, dijo que la administración evalúa los próximos pasos. La fiscal general del estado, Letitia James, afirmó a Politico que su oficina analiza apelar.

Un fallo obliga al alcalde Mamdani a cumplir con una citación del ICE para obtener registros de inmigrantes del Bronx Captura YouTube/NYC Mayor-Archivo

La New York Immigration Coalition, que agrupa a más de 200 organizaciones, pidió apelar y que la ciudad y el estado limiten qué datos recogen y conservan los refugios. Su presidente, Murad Awawdeh, sostuvo que ICE no puede citar un registro inexistente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.