El “jort” gigante se apoderó de Nueva York: por qué todos usan esta prenda de vestir en 2026

El intenso calor que se vive en Nueva York obligó a los residentes a buscar su ropa más fresca, pero una prenda se convirtió en una tendencia inesperada: el jort gigante. Estos pantalones cortos y holgados se convirtieron en un básico del guardarropa de los jóvenes.

Qué son los jorts y por qué ganan popularidad en Nueva York

Aunque, tal como recordó Gothamist, hasta hace algunos años usar prendas tan sueltas como los jorts gigantes era considerado de mal gusto, en 2026 los jóvenes neoyorquinos le dieron un nuevo valor. Esta combinación de jeans y shorts gana cada vez más adeptos y actualmente es muy común ver estos modelos en la Gran Manzana.

Los jorts están disponibles en múltiples modelos para combinar con el estilo personal Pexels

Para unirse a esta moda, Gothamist aclara que los jorts podrían hacer referencia a cualquier pantalón corto de mezclilla. Pero la tendencia actual promueve específicamente aquellos que rozan o se extienden más allá de la rodilla y son bastante holgados para ayudar a soportar el calor del verano.

Además, usuarios de este tipo de prendas en Nueva York aseguraron que, más allá de la comodidad, los jorts son una gran opción por su versatilidad, porque pueden utilizarse con diversas combinaciones de prendas y zapatos según la ocasión. Pueden encontrarse modelos de jorts en cadenas como H&M y Gap, en plataformas de reventa como Poshmark y en tiendas de segunda mano como Depop y eBay.

Moda en Nueva York: el auge de la ropa holgada

Más allá de los jorts, los especialistas en moda aseguran que la ropa confortable es una tendencia en aumento. Nueva York es una clara muestra de ello.

En una entrevista que Indya Brown (estilista y editora de moda) brindó a Gothamist, dijo que el cambio hacia la ropa más cómoda es una consecuencia natural que se vio impulsada por la pandemia. Durante el período de confinamiento, las personas usaron prendas holgadas y confortables que ahora llevan a las calles.

La especialista dijo que en los 90 y principios de los 2000 la tendencia de los vaqueros era más holgada. Pero la moda se inclinó hacia los pantalones extremadamente ajustados. Ahora se buscan prendas confortables y los pantalones cortos vaqueros son muy fáciles de llevar.

Hasta hace unos años los jorts se relacionaban con el mundo de skate Pexels

En el caso específico de las mujeres y los jorts, Brown señaló que hoy ya no tienen que preocuparse de que sus shorts se enrollen cuando pueden imitar a los hombres y usar pantalones cortos y holgados. Recordó que una de las primeras en marcar tendencia con un jort fue Kendall Jenner.

Cómo elegir jorts según el corte, el largo y el estilo

Cada marca tiene su propia versión de jorts. Los hay de estilo limpio y sencillo, otros más extravagantes. Quienes deseen unirse a esta tendencia pueden seguir los consejos que ofrece GQ:

El corte perfecto : quienes adopten este estilo por primera vez deberían optar por modelos que llegan a la rodilla y tienen un corte relajado sin ser excesivamente anchos que, además, son muy fáciles de combinar.

: quienes adopten este estilo por primera vez deberían optar por modelos que llegan a la rodilla y tienen un corte relajado sin ser excesivamente anchos que, además, son muy fáciles de combinar. Los que priorizan la comodidad: suelen estar hechos de mezclilla más resistente, son un poco más altos en la cintura y tienen un corte recto y holgado para brindar una sensación de comodidad.

Consejos para elegir los jorts perfectos, prenda de moda en Nueva York.

El estilo skate: es el más clásico, jorts largos, holgados y muy voluminosos. Para usarlos la recomendación es combinar bien las proporciones, por ejemplo, con camisetas extravagantes, sudaderas muy grandes y zapatillas de skate.

es el más clásico, Para usarlos la recomendación es combinar bien las proporciones, por ejemplo, con camisetas extravagantes, sudaderas muy grandes y zapatillas de skate. Un estilo extravagante: quienes ya se sienten cómodos con este tipo de prenda encontrarán que la variedad es enorme, con diferentes tipos de accesorios, desgastados y más bolsillos de los que probablemente se necesiten.