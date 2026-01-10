A una hora de Nueva York: el outlet para comprar marcas de lujo con hasta 70% de descuento

Para quienes visitan la Gran Manzana, el lujo no siempre se acompaña de etiquetas impagables en la Quinta Avenida. A tan solo una hora del bullicio de Manhattan, se esconde un verdadero paraíso para los buscadores de tesoros: un outlet premium donde las firmas más exclusivas del mundo conviven con descuentos que alcanzan el 70%.

El outlet con marcas de lujo a una hora de Nueva York

Woodbury Common Premium Outlets es el destino de compras de lujo por excelencia de Nueva York, con 250 de las marcas de moda y diseñadores exclusivos. Su diseño al aire libre, que simula un pequeño pueblo europeo, brinda una experiencia de compra agradable, y se complementa con zonas de descanso, paquetes VIP y transporte para turistas, informó The Happening.

Este es el outlet más accesible de marcas de lujo en Nueva York

Woodbury no solo es popular entre compradores locales, sino que también atrae a visitantes internacionales que viajan exclusivamente para recorrer sus boutiques de diseñador con precios bajos.

A diferencia de otros centros comerciales que solo ofrecen grandes rebajas en fechas puntuales, Woodbury Common mantiene su política de rebajas durante todo el año, e incluso con descuentos que llegan al 70%, señaló New York Welcome.

Además, los compradores más astutos pueden maximizar su presupuesto al registrarse en el VIP Shopper Club, para obtener cupones adicionales que se acumulan a las ofertas ya existentes. En su página oficial, Woodbury Common destaca todas las ofertas que se pueden adquirir con rebajas que van desde el 15%.

Las tiendas más populares de Woodbury Common

Con una impresionante oferta que supera los 250 locales, este lugar reúne a los nombres más influyentes de la moda global. El sector de alta gama es el corazón del complejo, donde firmas de la talla de Gucci, Prada y Balenciaga despliegan sus colecciones con precios más competitivos que sus sedes en la Gran Manzana.

Es, en esencia, la oportunidad de adquirir piezas de Saint Laurent o Burberry bajo condiciones de ahorro que difícilmente se encuentran en las boutiques de la Quinta Avenida, según Nueva York.

El centro comercial cuenta con marcas como Gucci, Prada y Balenciaga, que ofrecen precios competitivos (Facebook/Woodbury Common Premium Outlets) Foto Premium Outlets

Entre otras tiendas destacan:

Loro Piana

Moncler

Givenchy

Brunello Cucinelli

Nike Clearance Store

Adidas

Polo

Ralph Lauren

Calvin Klein

Tommy Hilfiger

Levi’s

Timberland

Gap

UGG

American Eagle

Forever 21

Columbia Factory Store

Saks OFF 5th

Cómo llegar a Woodbury Common Premium Outlets

El Woodbury Common Premium Outlets se encuentra en Central Valley (Orange County), a unos 80 kilómetros de Manhattan, lo que equivale a una hora de distancia. Existen diferentes alternativas para llegar. Entre ellas, se encuentran:

En coche

El acceso en auto se realiza principalmente a través de la Autopista Estatal de Nueva York (I-87) hasta Harriman, salida 16. Las rutas alternativas incluyen el Puente George Washington hacia Palisades Interstate Parkway o la salida 15a hacia la Ruta 17 Norte, estas proporcionan flexibilidad para conductores desde diferentes áreas metropolitanas.

En autobús

Hay varias compañías de autobús (Coach USA, City Sights, Gray Line, etc) que realizan el trayecto desde Manhattan hasta Woodbury Common Premium Outlets. Los puntos de partida, horarios y tarifas varían de unas a otras, señaló DinkyViajeros.

El precio del viaje para ir a Woodbury Common Premium Outlets desde Times Square ronda los US$50 y el trayecto dura alrededor de una hora u hora y media, en función del tráfico.

El complejo alberga más de 250 tiendas representando marcas de lujo internacional y diseñadores reconocidos mundialmente (Facebook/Woodbury Common Premium Outlets) Foto Premium Outlets

Servicio del Woodbury Bus

El Woodbury Bus es un servicio de transporte muy cómodo con salidas diarias de Times Square a Woodbury Common Premium Outlets. Los boletos cuestan US$42 (ida y vuelta) con horarios flexibles de salida por la mañana y regreso por la tarde, consignó Newyorkando.

Para asegurar sus asientos hay que reservar en línea. La parada del bus se ubicaba en 1651 Broadway, Nueva York, NY.

En transporte privado

Otra opción es contratar empresas que ofrecen estos tours o excursiones de un día a Woodbury Common Premium Outlets.

Civitatis es una de ellas y presenta varias ventajas con respecto al autobús público, incluye un precio más barato, el conductor habla español, el trayecto es directo, sin paradas intermedias; y el punto de inicio y fin de la excursión es por Times Square.