El plomero de Nueva York que ganó US$465.000 en un año, más que el propio alcalde

Las autoridades de Nueva York abrieron una investigación sobre un supervisor de plomería de la agencia de vivienda pública que durante 2025 percibió un sueldo superior al del alcalde. El expediente indica que, con una cantidad extraordinaria de horas extra facturadas, obtuvo más de 465.000 dólares en un solo año.

El plomero investigado en Nueva York reportó más de 2500 horas extra

Jakub Markowski, supervisor de plomería de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés), ganó más dinero que el jefe de policía, el jefe de bomberos y los responsables de las escuelas y cárceles de la ciudad en 2025. Según The New York Times, cobró casi 2560 horas extras durante el año fiscal pasado, lo que supera a cualquier otro empleado municipal.

Mientras trabajaba en la Autoridad de Vivienda Pública de Nueva York, el plomero dirigía dos empresas privadas de fontanería que realizaron más de 70 proyectos Unsplash

Además, los permisos presentados ante el ayuntamiento demuestran que el involucrado dirigía dos empresas privadas de fontanería simultáneamente. Ahora, la carga de trabajo que declaró está bajo escrutinio de las autoridades.

La investigación surge en un momento en el que el gobierno municipal enfrenta un escenario alarmante de casi 300.000 personas que residen en más de 240 complejos de vivienda pública. En ese contexto, es normal que empleados realicen una cantidad elevada de horas extra.

Sin embargo, el inusual promedio de Markowski, siete horas extras por día si trabajara 365 días seguidos, llamó la atención de los investigadores. En el mismo período fiscal, sus dos empresas, denominadas Super Plumbers Corp. NYC y Dynamic Blue Water Mechanical, realizaron más de 70 proyectos en barrios exclusivos de Manhattan y Brooklyn.

A partir de esas actividades, el plomero tuvo ingresos de más de US$465.000. Esta cifra es superior, por ejemplo, a lo que gana Zohran Mamdani como alcalde, que actualmente está fijado en US$258.750 anuales, según USA Today.

El plomero también fue parte de un equipo contra incendios en Nueva York

En 2019, el trabajador obtuvo una exención de la ciudad que le permitía realizar tanto empleo público como privado. Durante el año posterior, cobró más de 1840 horas adicionales.

Por su labor en el ayuntamiento, en 2024 recibió un ascenso y fue premiado con el puesto de supervisión en un equipo de seguridad contra incendios. El año pasado, la Fundación de Fontanería de la ciudad presentó una queja ante el Departamento de Edificios para abordar las “condiciones laborales cuestionables” de Markowski, según un correo electrónico enviado en junio de 2025.

Junto con su rol en el equipo de seguridad contra incendios, el plomero de Nueva York ejerció como supervisor de fontanería de reserva Freepik

Allí, la organización elevó sus preocupaciones por la integridad, la seguridad y la supervisión de las operaciones de los edificios de NYCHA. No obstante, Barbara Brancaccio, portavoz de la autoridad de vivienda, sostuvo que la fundación “no representa los intereses” de la agencia.

Además de su rol en la seguridad contra incendios, el plomero bajo escrutinio ejerce como supervisor de fontanería de reserva, un trabajo en el que debe atender emergencias durante las noches y los fines de semana.

Asimismo, tres contratistas generales que trabajaron en proyectos donde Markowski figuraba como maestro plomero afirmaron en entrevistas que tenían recuerdos vagos o ninguno sobre él.

Acusaciones de fraude: la situación de la agencia de vivienda pública de Nueva York

El caso surge en un contexto en el que la agencia enfrenta una crisis de infraestructura masiva y un historial de denuncias por casos similares al de Markowski.

En 2022, la entidad despidió a 18 personas por fraude en el pago de horas extra. Dos años más tarde, en 2024, decenas de empleados de la autoridad de vivienda enfrentaron cargos federales por soborno y extorsión, lo que aumentó la desconfianza en su funcionamiento.