Mostraba departamentos que no le pertenecían: así estafó a hispanos en Nueva York por 100 mil dólares

Un hombre acusado de hacerse pasar por corredor inmobiliario reconoció haber estafado a diversas personas que buscaban vivienda en Nueva York. Según las fiscalías de Manhattan y el Bronx, obtuvo más de 100 mil dólares mediante un esquema en el que cobraba depósitos, alquileres y tarifas por propiedades que no le pertenecían.

Cómo funcionaba la estafa inmobiliaria en Nueva York

Según informó Gothamist, Juan Valoy se declaró culpable este mes en dos causas penales distintas. Los fiscales sostienen que engañó a 21 personas, a quienes les solicitó depósitos de seguridad, tarifas de solicitud y el primer mes de renta por viviendas que nunca pudo entregar.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., anunció la declaración de culpabilidad de Juan Valoy, de 47 años, por robar aproximadamente 25.000 dólares a tres víctimas manhattanda

De acuerdo con la investigación, el acusado mostraba departamentos renovados a potenciales inquilinos y les aseguraba que debían entregar dinero rápidamente para reservar la propiedad debido al supuesto interés de otros solicitantes.

Las autoridades señalaron que cobraba entre US$2500 y US$7000 por cada operación. Una vez que recibía el dinero, dejaba de responder llamadas o se negaba a devolver los fondos.

En Manhattan, los investigadores calcularon pérdidas cercanas a US$25.000 para tres afectados. En el Bronx, el perjuicio económico ascendió a aproximadamente US$80.000 y alcanzó a otras 18 personas.

La mayoría de las víctimas eran hispanos

Los fiscales indicaron que gran parte de los afectados eran hispanos. Uno de los casos citados por la Fiscalía de Manhattan involucró a una mujer que ya había abandonado su vivienda anterior y se presentó con su hijo pequeño en el departamento que le habían prometido. Al llegar descubrió que la unidad ya estaba ocupada por otra persona y nunca estuvo disponible para alquiler.

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Las autoridades consideran que el falso agente inmobiliario se aprovechó de la necesidad de vivienda que enfrentan muchos residentes en medio de la crisis habitacional que atraviesa la ciudad.

Qué condena enfrenta Juan Valoy en Nueva York

En Manhattan, Valoy se declaró culpable de un cargo de gran hurto. Como parte de un acuerdo judicial, será sentenciado el próximo 9 de septiembre y podría recibir entre dos y cuatro años de prisión estatal.

Por separado, en el Bronx admitió su responsabilidad por intento de robo y por participar en un esquema fraudulento. En ese caso ya fue condenado a cuatro años de prisión, seguidos por cinco años de libertad supervisada.

“Los neoyorquinos confiaron en Juan Valoy para alquilarles departamentos. Él traicionó esa confianza al quedarse con su dinero y dejarlos sin vivienda”, afirmó en un comunicado el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg.

Desde Gothamist señalaron que el acusado ya había sido condenado anteriormente por delitos relacionados con fraudes inmobiliarios. En 2014 recibió una pena de prisión tras ser hallado culpable de una maniobra similar vinculada con alquileres en Washington Heights, donde también obtuvo dinero de personas que buscaban vivienda.

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La investigación actual permitió localizarlo en distintos hoteles de Yonkers después de que dejara de presentarse ante la Justicia mientras avanzaba el caso en el Bronx. Finalmente fue arrestado y permanece detenido en Rikers Island.