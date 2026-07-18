El fraude de medio millón de dólares en Home Depot por el que condenaron a un hondureño en EE.UU.

Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a Darwin Alberto Corea Calderón, un ciudadano hondureño de 34 años, a dos años de prisión por su participación en una conspiración que ocasionó pérdidas superiores a los 464 mil dólares a la cadena Home Depot. El caso abarcó operaciones realizadas entre 2022 y 2025 en establecimientos ubicados en Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Cómo operaba el fraude contra Home Depot

La investigación concluyó que el esquema consistía en gestionar devoluciones de productos sin sustento, lo que permitió obtener reembolsos por cientos de miles de dólares. Según la Fiscalía, estas operaciones se realizaron de manera repetida durante aproximadamente tres años.

De acuerdo con los registros judiciales, el fraude alcanzó una suma total de más de US$464 mil entre los años 2022 y 2025 justice.gov

Los documentos del caso también describieron el uso de la técnica conocida como “skip-scanning”. Esta modalidad consiste en pasar por las cajas de autoservicio sin registrar de forma deliberada algunos artículos.

Las autoridades señalaron que las maniobras fueron ejecutadas en más de una docena de tiendas Home Depot. Entre las ciudades incluidas en la investigación figuran:

Charlotte, Carolina del Norte

Cornelius, Carolina del Norte

Gastonia, Carolina del Norte

Kannapolis, Carolina del Norte

Matthews, Carolina del Norte

Statesville, Carolina del Norte

Rock Hill, Carolina del Sur

Spartanburg, Carolina del Sur

De acuerdo con los registros judiciales, el acusado aceptó su responsabilidad por el delito de conspiración para cometer fraude electrónico. La sentencia establece además que, una vez cumplido el período en una prisión federal, Corea Calderón será entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que continuará con las actuaciones migratorias correspondientes.

El hondureño fue sentenciado a dos años de prisión por su participación en una conspiración que defraudó a las tiendas The Home Depot en Carolina del Norte y Carolina del Sur Fotomontaje realizado con IA

Antecedentes del acusado y postura de la fiscalía

Durante la audiencia de sentencia, la fiscalía presentó información sobre una condena previa dictada en 2024 contra Corea Calderón en el condado de Cabarrus. En ese proceso fue declarado responsable por el robo de herramientas eléctricas, un horno microondas y una aspiradora en una tienda Lowe’s.

El fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, Russ Ferguson, indicó que este tipo de delitos tiene efectos económicos para los comercios y los consumidores. “Los crímenes de Corea nacieron de la avaricia, no de la necesidad. Se trató de un plan premeditado que repitió una y otra vez, y que seguiría repitiendo hasta que las autoridades federales le pusieran fin", señaló.

La causa fue presentada por el fiscal federal adjunto William Bozin. La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que desarrolla investigaciones en coordinación con ICE.

Tras cumplir su sentencia de dos años en una instalación federal, el hondureño será entregado a los oficiales del ICE para los procedimientos correspondientes Fotomontaje editado con IA

Qué pasará con el hondureño tras cumplir la condena

Actualmente, Corea Calderón permanece bajo custodia de los oficiales federales mientras espera su traslado a un centro administrado por la Oficina Federal de Prisiones para cumplir la sentencia de 24 meses. Cuando complete ese período, será transferido a agentes del ICE.

En estos casos la agencia emite una orden de retención para asumir la custodia del detenido inmediatamente después de su liberación del sistema penitenciario federal. A partir de ese momento comenzará el procedimiento migratorio.

El ICE presentará un Aviso de Comparecencia (Notice to Appear) ante un tribunal de inmigración, donde se determinará si corresponde emitir una orden de deportación conforme a la legislación vigente. Según las características del caso y de la condena impuesta, el proceso puede incluir detención migratoria mientras se resuelve la situación del extranjero y, si se dicta una orden final de remoción, la expulsión de EE.UU.