Elecciones en Nueva York: la propuesta de cinco pasos de Mamdani que se vota en noviembre 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, impulsó una serie de reformas a través de la Comisión de Eficiencia Gubernamental. Estas enmiendas a la Carta de la Ciudad buscan modernizar la administración pública y deben ser aprobadas por los ciudadanos en las elecciones.

Los cinco pilares del plan de eficiencia gubernamental de Mamdani

La comisión sometió propuestas a la consideración de los ciudadanos que se votarán en las elecciones generales del 3 de noviembre. El plan consiste en la eliminación de obstáculos burocráticos para dinamizar la economía local y mejorar la infraestructura urbana.

La propuesta de Mamdani será votada por los ciudadanos el 3 de noviembre en las elecciones generales Ryan Murphy - FR172324 AP

Según el informe final aprobado, el plan se basa en cinco medidas:

Simplificación del trámite para instalar rampas peatonales , bancos y cafés en las aceras de la ciudad.

, bancos y cafés en las aceras de la ciudad. Modernización de la contratación municipal para ampliar las oportunidades para pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro.

para ampliar las oportunidades para pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Aceleración de proyectos de seguridad vial y activación productiva de propiedades municipales subutilizadas.

y activación productiva de propiedades municipales subutilizadas. Unificación y simplificación del proceso de permisos de construcción en un solo centro de atención.

en un solo centro de atención. Establecimiento de aportes obligatorios al fondo de reserva para fortalecer la fortaleza fiscal a largo plazo.

Qué implican las cinco medidas impulsadas por Mamdani en Nueva York

La propuesta para el uso del espacio público unifica las solicitudes de cafés en calzada y acera en un solo trámite administrativo. Este cambio reduce el tiempo de espera de ocho meses a 60 días para los dueños de restaurantes locales.

Por otro lado, la reforma de contrataciones simplifica los cuestionarios para proveedores y permite la delegación de aprobaciones a los directores de las agencias. Estas medidas ahorran hasta 30 días en los ciclos de adquisición de bienes y servicios básicos para la población.

El anuncio de Mamdani sobre su nuevo canal de difusión para hispanos

A su vez, el eje de seguridad vial disminuye los tiempos de construcción de carriles para bicicletas y autobuses en un 33%. También agiliza la venta de parcelas pequeñas de tierra municipal al reducir el plazo de siete meses a 90 días.

Por su parte, la unificación de permisos de construcción agrupa 40 aprobaciones de 18 oficinas distintas en un centro de atención digital único. Según la administración Mamdani, esta medida facilita la renovación de viviendas y la creación de hogares asequibles.

Por último, la propuesta fiscal establece por primera vez un objetivo de reserva del 12% de los ingresos fiscales totales. El alcalde y la Oficina de Administración y Presupuesto crearán una metodología para los depósitos anuales de dinero.

Por qué las propuestas de Mamdani en Nueva York se votarán en las elecciones

Cualquier cambio en la Carta de la Ciudad requiere la aprobación de los votantes neoyorquinos mediante un referéndum. Este marco legal define la estructura del gobierno local y establece los procesos de entrega de los servicios públicos.

La comisión realizó un proceso de consulta abierto a todos los rincones de la ciudad durante el verano. Más de 1220 personas asistieron a las reuniones y audiencias celebradas en los cinco distritos de la Gran Manzana.

Los comisionados recibieron 264 testimonios en vivo y revisaron más de 625 presentaciones escritas de residentes y expertos. Este trabajo conjunto acumuló un total de 25 horas de participación ciudadana en la formación de las propuestas.

El informe final de la comisión incluye también una serie de reformas internas que no requieren cambios legislativos de la Carta. Por ejemplo, la ciudad adoptará estándares de servicio para la contratación de personal y la iniciación de proyectos de capital.

El mensaje de Mamdani sobre sus propuestas y las elecciones

En su cuenta de X, el alcalde Mamdani instó a los neoyorquinos a votar en las elecciones de noviembre sobre su propuesta. “Este noviembre, los votantes decidirán sobre una serie de cambios propuestos a la Carta de la Ciudad recomendados por la Comisión de Eficiencia Gubernamental”, escribió el mandatario.

El alcalde Zohran Mamdani impulsó en sus redes sociales las propuestas de enmienda a la Carta de la Ciudad Captura de pantalla de X @NYCMayor

A su vez, el demócrata explicó: “Estas medidas abordan temas que afectan la vida diaria, desde construir vivienda asequible más rápido hasta facilitar la operación de un pequeño negocio, pasando por fortalecer la salud financiera a largo plazo de nuestra ciudad”.