Elecciones primarias en Nueva York: Mamdani se suma a la campaña y deja claro a quiénes respalda

Zohran Mamdani se metió en la recta final de las elecciones primarias de Nueva York y dejó en claro cuáles son los candidatos que apoya para llegar al Congreso. El alcalde tiene previsto participar este jueves 18 de junio en un acto junto al senador Bernie Sanders antes de la votación del 23 de junio.

Quiénes son los candidatos apoyados por Mamdani para las primarias de Nueva York

Según informó The New York Times, el encuentro se realizará en el Kings Theater de Brooklyn y contará con la participación de tres aspirantes demócratas respaldados por el alcalde durante las últimas semanas en distintas actividades de campaña.

Entre los nombres que recibieron su apoyo figuran Claire Valdez, candidata por el Distrito 7; Brad Lander, que compite en el Distrito 10; y Darializa Avila Chevalier, que busca la nominación demócrata en el Distrito 13.

De acuerdo con el medio, Mamdani participó en actos públicos y apareció en anuncios televisivos junto a los candidatos que decidió respaldar durante la recta final antes de las primarias. En un comunicado citado por el medio, sostuvo que estas elecciones representan una oportunidad para impulsar propuestas vinculadas con el costo de vida y una mayor participación de los votantes dentro del Partido Demócrata.

Bernie Sanders acompaña a Mamdani antes de las elecciones en Nueva York

La participación de Bernie Sanders incorpora una figura de relevancia nacional a la campaña en los días previos a las primarias en Nueva York. El senador por Vermont mantiene una relación política cercana con Mamdani

El senador estadounidense Bernie Sanders participará en un acto con Mamdani Andres Kudacki - FR170905 AP

Durante los últimos meses, compartió distintas actividades públicas con el alcalde y participó de su ceremonia de asunción en enero. De acuerdo con el análisis de The New York Times, la presencia de Sanders en Brooklyn llega en una etapa decisiva de la campaña, cuando los candidatos intensifican sus recorridas y buscan captar a los votantes que ya pueden emitir su sufragio mediante la votación anticipada.

Las primarias en Nueva York dividen a Mamdani y Hochul

Según informó Associated Press, estas primarias son observadas de cerca por dirigentes, estrategas y organizaciones políticas debido a la competencia entre candidatos identificados con el ala progresista y otros vinculados a sectores más tradicionales del Partido Demócrata.

Una de las disputas que concentra mayor atención se desarrolla en el Distrito 10, donde Brad Lander cuenta con el respaldo de Mamdani. Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul manifestó su apoyo al actual congresista Dan Goldman, lo que expuso diferencias internas sobre una de las carreras legislativas más competitivas del estado.

Hochul mostró su apoyo a Goldman y Mamdani remarcó el trabajo de Lander, quienes buscan representar al Bajo Manhattan en el Congreso Imagen editada con IA / AP

Goldman reúne apoyos de dirigentes y organizaciones asociadas al sector moderado del partido. Lander, en cambio, recibió el respaldo de agrupaciones progresistas y sindicatos alineados con esa corriente política.

La atención también se concentra en el impacto que pueden tener los respaldos de figuras nacionales en las últimas jornadas de campaña. En ese contexto, la participación de Sanders se suma a una elección que definirá candidaturas para cargos federales en varios distritos de Nueva York.

Los comicios definirán a los candidatos demócratas que competirán en las elecciones generales previstas para el 3 de noviembre y servirán como una de las principales pruebas electorales para distintas corrientes internas del partido en el estado.