Elecciones en Nueva York 2026: cuándo empieza la votación anticipada y qué horarios tendrán los centros

Las primarias de Nueva York se realizarán el martes 23 de junio. En esa instancia, los ciudadanos afiliados a partidos políticos habilitados elegirán a los candidatos que competirán en las elecciones generales previstas para el 3 de noviembre. En los días previos, el estado ofrecerá un período de sufragio anticipado para quienes deseen emitir su boleta antes de la fecha oficial.

Cuándo comienza la votación anticipada en Nueva York

Las autoridades electorales informaron que los centros funcionarán con cronogramas específicos. Según la información oficial, el período de votación anticipada para las primarias se extiende entre el 13 y el 21 de junio. Durante esos nueve días, los sufragistas podrán acudir a los lugares habilitados para emitir su boleta antes del 23 de junio.

Las primarias en Nueva York tendrán lugar el 23 de junio MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El calendario establece horarios diferentes según el día de la semana:

Sábado 13 de junio de 9 a 17 hs (hora local).

de 9 a 17 hs (hora local). Domingo 14 de junio de 9 a 17 hs.

de 9 a 17 hs. Lunes 15 de junio de 9 a 17 hs.

de 9 a 17 hs. Martes 16 de junio de 10 a 20 hs.

de 10 a 20 hs. Miércoles 17 de junio de 10 a 20 hs.

de 10 a 20 hs. Jueves 18 de junio de 8 a 16 hs.

de 8 a 16 hs. Viernes 19 de junio de 9 a 17 hs.

de 9 a 17 hs. Sábado 20 de junio de 9 a 17 hs.

de 9 a 17 hs. Domingo 21 de junio de 9 a 17 hs.

Durante el día de la jornada electoral principal, que tendrá lugar el 23 de junio, los centros de votación estarán habilitados desde las 6 hasta las 21 hs. Los electores que no participen en la etapa anticipada podrán concurrir a sus lugares asignados dentro de ese horario para emitir su sufragio.

Las primarias son procesos internos de los partidos políticos, por lo que únicamente pueden participar aquellos ciudadanos registrados en una fuerza política reconocida para seleccionar a sus representantes.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, será la candidata demócrata a mandataria estatal en noviembre @GovKathyHochul

Qué cargos se eligen en las primarias de Nueva York

La elección incluirá distintas categorías de alcance federal, estatal y local. Entre ellas figuran:

Miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. (en diversos distritos congresuales, como el 10, 12, 13, 15, 17, 19, 3, 4 y 7).

Senado estatal.

Asamblea estatal.

Juntas escolares.

Gobiernos municipales.

Aunque los cargos de gobernador y vicegobernador están en juego en el ciclo electoral de 2026, no habrá votación efectiva para estas categorías en las primarias del 23 de junio. Las contiendas internas para estos puestos fueron canceladas debido a la falta de competencia activa entre candidatos dentro de los partidos involucrados.

Como resultado:

Kathy Hochul avanzó directamente como la candidata del Partido Demócrata.

avanzó directamente como la candidata del Partido Demócrata. Bruce Blakeman avanzó automáticamente como el candidato del Partido Republicano.

Ambos se enfrentarán directamente en las elecciones generales del 3 de noviembre junto a otros candidatos independientes y de otros partidos.

Dado que la boleta es única para cada distrito y partido, la Junta de Elecciones recomienda a los ciudadanos consultar su boleta personalizada a través de su portal oficial antes de acudir a las urnas.

Bruce Blakeman se enfrentará en las elecciones a gobernador de noviembre blakemanfornewyork.com

Nueva York: cómo revisar la boleta y el centro electoral asignado

Los ciudadanos pueden verificar su centro de votación mediante la herramienta digital habilitada por la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York. Allí es posible ingresar la dirección personal y conocer tanto el sitio asignado para la votación anticipada como el correspondiente al día de la elección.

El sistema también permite revisar la boleta electoral asociada al distrito y partido político del votante, además de información sobre accesibilidad en cada establecimiento. Otra alternativa consiste en consultar los listados organizados por condado, donde aparecen los centros habilitados para Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island.

Quienes prefieran realizar consultas por otras vías pueden comunicarse telefónicamente con los servicios de atención electoral al 1-866-VOTE-NYC (1-866-868-3692) o acudir personalmente a las oficinas de la Junta Electoral del condado.