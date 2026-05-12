Grieta entre Hochul y Mamdani: apoyan candidatos opuestos en una primaria reñida en Nueva York

La escena política en Nueva York presenta un momento de tensión dentro del Partido Demócrata. A pesar de estar alineados temas de gestión, la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani tomaron rumbos distintos de cara a las primarias legislativas, que se celebrarán el próximo 23 de junio. Al momento de definir quién debe representar al Distrito 10 en el Congreso, los mandatarios apoyan a nombres distintos.

Hochil respalda a Goldman y Mamdani a Lander para las elecciones del Distrito 10 de Nueva York

De acuerdo con un reporte del medio Gothamist, la gobernadora Hochul participó en el primer acto de campaña conjunto con el representante Dan Goldman, quien busca renovar su banca en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Por su parte, Mamdani otorgó su respaldo al excontralor de la ciudad, Brad Lander. Según las encuestas más recientes, la contienda se mantiene en un empate técnico, lo que convierte a este distrito en una batalla política regional.

En un evento en el Bajo Manhattan, Hochul elogió la trayectoria de Goldman y destacó su rol en la primera investigación de juicio político contra Donald Trump. “Él se enfrentó al poder y fue feroz y valiente", sostuvo la mandataria.

Hochul mostró su apoyo a Dan Goldman para las elecciones del Distirto 10 de Nueva York Agencia AP

Según el análisis del medio, Goldman se identifica con un perfil moderado dentro del Partido Demócrata y cuenta con el apoyo financiero del American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Además del apoyo de la gobernadora, el legislador sumó el respaldo de gremios de peso como el DC 37, el sindicato de empleados municipales más grande de la ciudad, y el Consejo de Carpinteros de Nueva York.

El bloque progresista de Mamdani y Brad Lander para las elecciones legislativas en Nueva York

Mamdani apuesta por Brad Lander, un referente del ala progresista que mantiene una postura crítica frente a las acciones de Israel en Gaza. La relación entre ambos es estrecha.

Mamdani apoya al excontralor de la ciudad de Nueva York Brad Lander Olga Fedorova - FR172242 AP

El año pasado, Mamdani y Lander tuvieron elogios mutuos durante las primarias para la alcaldía en 2025. En las elecciones para representar al Distrito 10 de Nueva York, el candidato cuenta con el aval de los United Auto Workers (UAW) y el sindicato docente PSC/CUNY.

De acuerdo con expertos de Gothamist, la decisión de Mamdani de enfrentar al candidato de la gobernadora suma presión a una alianza que ya mostraba signos de desgaste.

Fuentes cercanas al Capitolio estatal indican que Hochul expresó irritación por las propuestas del alcalde de aumentar las tasas impositivas a los ciudadanos más ricos de Nueva York.

La mandataria rechaza esa iniciativa de forma contundente en favor de impuestos más específicos, como el gravamen a las segundas residencias de lujo. A partir de la diferencia principalmente en este tema, la relación entre la gobernadora y el alcalde de Nueva York sufre el desgaste.

La pulseada entre Mamdani y Hochul por los impuestos en Nueva York: “Una prueba de fuego”

Consecuencias para el futuro del Partido Demócrata

De acuerdo con Gothamist, esta grieta pública representa un giro tras meses de cooperación, en los que ambos mandatarios anunciaron inversiones conjuntas de casi US$2 mil millones para el cuidado infantil gratuito.

Si bien Mamdani respaldó la reelección de Hochul en febrero, la competencia por el distrito del Bajo Manhattan y partes de Brooklyn obliga a los votantes a elegir entre dos visiones contrapuestas del futuro demócrata.

Con este panorama, el resultado de la primaria no solo representa la elección entre Goldman y Lander, sino que también exhibirá cómo influyeron los apoyos de los mandatarios más importantes del Estado Imperial.