Bruce Blakeman, candidato a gobernador de Nueva York: “Creo en el estado de derecho, incluso cuando se trata de una mala ley”

El candidato republicano a gobernador, Bruce Blakeman, anunció que Nassau terminó su acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tras la prohibición de los convenios en Nueva York. Aunque calificó la norma de “terrible y nefasta”, sostuvo que cree en el estado de derecho y que el condado debe cumplirla.

Blakeman finalizó los acuerdos 287(g) de Nassau con el ICE

Según informó ABC 7 New York, Blakeman confirmó que Nassau terminó su acuerdo 287(g) con el ICE y mostró las cartas enviadas a la agencia federal. “Creo en el estado de derecho, incluso cuando se trata de una mala ley, y esta es una ley muy mala y peligrosa”, afirmó el dirigente republicano.

Blakeman criticó la normativa de Hochul en Nueva York para frenar acuerdos con el ICE Fotomontaje generado con IA (sitios web Blakeman y Hochul)

La decisión llegó un día después de las citaciones dirigidas al Departamento de Policía de Nassau y a la oficina del sheriff. De acuerdo con Newsday, la fiscal general Letitia James envió esos requerimientos a las dos agencias locales después de que el condado mantuviera su resistencia a la nueva disposición.

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El texto oficial establece que los gobiernos locales y las agencias policiales no pueden celebrar, renovar, modificar ni mantener acuerdos bajo la sección 287(g). La norma también alcanza a convenios formales o informales que permitan ejercer funciones de control migratorio civil.

La prohibición entró en vigor el 25 de agosto. Esto obligó a las jurisdicciones con convenios activos a finalizarlos y dejó sin efecto legal los acuerdos incompatibles con la legislación estatal.

El mensaje de Kathy Hochul contra el ICE en Nueva York

La Fiscalía General de Nueva York había notificado a 12 agencias policiales sobre su obligación de terminar esos convenios antes de la fecha límite. La nueva oficina creada por la ley quedó a cargo de hacer cumplir las normas estatales que restringen la participación local en tareas federales de inmigración civil.

Blakeman mantendrá la cooperación de Nassau con el ICE dentro de los límites legales

Blakeman dejó claro que el fin del 287(g) no implica una ruptura total con el ICE. Según publicó WXXI News, el ejecutivo de Nassau ordenará a los policías cooperar con la agencia federal siempre que la normativa estatal lo permita.

Blakeman criticó la ley de Nueva York contra los acuerdos con el ICE impulsada por Hochul Archivo

El funcionario también confirmó que Nassau se sumará a la demanda presentada por 15 sheriffs contra la nueva legislación. Ese paso prolonga el rechazo a la prohibición del 287(g) que ya había generado cuestionamientos cuando la medida avanzó en mayo.

Durante su anuncio, Blakeman afirmó: “Este es uno de los días más tristes de mi vida como ejecutivo del condado, debido a esta ley terrible y nefasta que tenemos que acatar”. En esa línea, sostuvo que la medida hará a Nassau “más peligroso”.

La gobernadora Kathy Hochul planteó la posición opuesta. En declaraciones recogidas por ABC 7 New York, afirmó que los recursos policiales financiados a nivel local no deben utilizarse para ejecutar la agenda migratoria federal y remarcó que la norma no busca convertir a Nueva York en un refugio para personas que cometen delitos.

Qué puede hacer Nassau con el ICE tras la prohibición de los acuerdos 287(g)

La ley no prohíbe toda interacción entre fuerzas locales y federales. El texto oficial aclara que las agencias pueden cumplir órdenes de tribunales estatales o federales, órdenes judiciales de arresto y otras acciones exigidas por la legislación.

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La restricción se concentra en los acuerdos 287(g) y en los convenios destinados a alojar o detener personas exclusivamente por infracciones migratorias civiles. Blakeman afirmó que Nassau mantendrá su trabajo con el ICE dentro de esos límites mientras el condado participa de la impugnación judicial contra la norma.