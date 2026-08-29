Blakeman vs. Hochul: el candidato de Trump en Nueva York puso fin a un acuerdo con el ICE

Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau y candidato republicano a la gobernación de Nueva York, anunció que cumplirá la legislación estatal que prohíbe determinados acuerdos de cooperación entre las fuerzas locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El dirigente confirmó que Nassau terminó su convenio 287(g), aunque se sumará a una demanda para impugnar la norma.

Plan de Blakeman para cancelar el acuerdo con el ICE y alcance de la medida

Blakeman aseguró que acatará la normativa estatal que exige terminar los convenios 287(g) con el ICE. Estos acuerdos permiten delegar determinadas funciones de control migratorio a fuerzas estatales y locales.

Blakeman aceptará la normativa que exige finalizar los acuerdos 287(g) con el ICE en Nueva York Instagram @govkathyhochul / Facebook Bruce Blakeman for Governor - Make New York Affordable

Sin embargo, el dirigente de Nassau también confirmó su adhesión a una demanda judicial contra esta prohibición para buscar su anulación. De acuerdo con Politico, la administración de Donald Trump también impugnó en los tribunales la prohibición estatal de los acuerdos. Sin embargo, el 3 de agosto, un juez federal rechazó su pedido de bloquear cautelarmente esa parte de la ley.

La legislación también impide modificar la zonificación para permitir la construcción o el uso de edificios como centros de detención migratoria sin participación pública.

Las declaraciones de Trump contra Hochul en la contienda electoral

A mediados de agosto, el presidente Donald Trump arremetió contra Hochul durante un evento político en Long Island, donde acompañó a Blakeman.

El líder republicano calificó a la mandataria estatal demócrata como una figura negativa en materia de seguridad. “Ha sido muy, muy mala en materia de delincuencia, una pesadilla en materia de delincuencia”, afirmó el neoyorquino.

Blakeman junto a Donald Trump, quien le dio su apoyo para la gobernación en Nueva York Agencia AP

Los sectores republicanos buscan utilizar la agenda de seguridad ciudadana para recortar la ventaja electoral de la mandataria. Las encuestas del Instituto de Investigación Siena sitúan a la gobernadora con un 49% de intención de voto, frente al 39% del aspirante de Nassau.

Qué dijo Hochul sobre los acuerdos 287(g) en Nueva York

En una conferencia realizada en Albany el martes 25 de agosto, Hochul anunció la entrada en vigor de la prohibición de los acuerdos 287(g) en Nueva York. En julio, 12 agencias mantenían estos vínculos y recibieron la notificación de que debían terminarlos a más tardar el 25 de agosto.

“A partir de hoy, el ICE ya no podrá utilizar a las fuerzas policiales financiadas con recursos locales”, afirmó Hochul durante la conferencia.

Las leyes de la gobernadora Hochul para limitar el accionar del ICE

El presupuesto estatal del año fiscal 2027 incluyó la Ley de Policías Locales, Delitos Locales para restringir las operaciones federales. Según un comunicado de la Oficina de Hochul publicado en mayo de 2026, la norma prohíbe el uso de fondos, agencias civiles y recursos de escuelas públicas en tareas de deportación.

La legislación también prohibió el uso de mascarillas o cubrebocas para los agentes del orden público durante sus interacciones con el público, con determinadas excepciones. Sin embargo, un tribunal federal suspendió cautelarmente la aplicación de esa disposición el 3 de agosto, mientras continúa el litigio.

El paquete normativo también autoriza a los ciudadanos a demandar a funcionarios federales en tribunales estatales por violaciones a sus derechos constitucionales. La medida veta el acceso de agentes migratorios sin orden judicial a zonas no públicas de hospitales, escuelas, templos y centros de votación.

Las reformas blindaron el derecho a la educación pública gratuita para todos los estudiantes sin importar su estatus legal. Adicionalmente, el marco legal impide a las instituciones académicas recolectar o divulgar información sobre la condición migratoria de los alumnos.