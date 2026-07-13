En Nueva York: para quiénes toca el nuevo cheque de US$1500 confirmado por Hochul en julio 2026

Casi tres millones de propietarios de viviendas en Nueva York comenzarán a recibir durante el verano y el otoño un nuevo alivio fiscal impulsado por la administración estatal de Kathy Hochul. El programa contempla exenciones y créditos para quienes reúnen los requisitos del programa STAR, con montos que, en el caso de algunos adultos mayores, pueden alcanzar los US$1500. La emisión de los créditos ya comenzó y continuará de manera escalonada en todo el estado.

Nueva York distribuye los beneficios STAR de 2026 para propietarios

De acuerdo con un comunicado difundido el 16 de junio por la gobernadora Kathy Hochul, cerca de 2,78 millones de neoyorquinos recibirán más de US$2100 millones en alivio tributario mediante el programa School Tax Relief (STAR).

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El beneficio se entrega de dos maneras. Algunos participantes reciben una exención aplicada directamente sobre el impuesto a la propiedad, mientras que otros obtienen un crédito tributario que se paga mediante un cheque enviado por correo o depósito directo durante el verano y el otoño boreal.

Según explicó la gobernadora, la temporada de distribución de estos beneficios ya comenzó y seguirá su trayectoria durante los próximos meses.

En el comunicado oficial, Kathy Hochul destacó que esta ayuda forma parte de una estrategia más amplia destinada a aliviar el costo de vida para los residentes del estado.

La mandataria señaló: “El comienzo del verano también marca el inicio de la temporada de alivio tributario STAR para millones de neoyorquinos. Desde créditos fiscales y reembolsos de energía hasta nuestro crédito tributario infantil ampliado y las reducciones de impuestos para la clase media, seguimos poniendo más dinero en los bolsillos de los neoyorquinos”.

Quiénes pueden recibir hasta US$1500 mediante Enhanced STAR

El monto que recibe cada beneficiario depende del tipo de crédito al que tenga derecho y de su situación particular. Para la mayoría de los propietarios de viviendas que califican para el crédito STAR tradicional, los pagos oscilan entre US$350 y US$600.

En cambio, quienes reúnen los requisitos para el programa Enhanced STAR, destinado principalmente a adultos mayores con ingresos dentro de los límites establecidos, pueden recibir cheques de entre US$700 y US$1500.

Los residentes de ciudades como New York City, Buffalo, Rochester y Syracuse, donde los impuestos escolares vencen habitualmente entre finales de junio y julio, forman parte del primer grupo de beneficiarios Oficina de la Gobernadora de Nueva York

Según la información oficial, el beneficio máximo de US$1500 corresponde a la mayoría de los adultos mayores elegibles para el crédito Enhanced STAR cuyos ingresos sean inferiores a US$110.750.

En el caso del programa STAR tradicional, la asistencia está dirigida principalmente a propietarios de viviendas con ingresos inferiores a US$500 mil.

Los requisitos y montos principales son los siguientes:

Propietarios de viviendas elegibles para el crédito STAR, con pagos de entre US$350 y US$600.

Adultos mayores que califican para Enhanced STAR, con cheques de entre US$700 y US$1500.

Personas registradas en el programa para su residencia principal y que cumplen los requisitos establecidos por el estado.

Cómo consultar la fecha de pago del crédito STAR en Nueva York

El comunicado oficial señala que la distribución de los pagos ya comenzó y continuará durante todo el verano y el otoño boreal. Los propietarios registrados para recibir el crédito STAR obtendrán su cheque antes del vencimiento del impuesto escolar correspondiente a su distrito. Sin embargo, las fechas varían según la región.

En algunas zonas del estado, entre ellas New York City, Buffalo, Rochester y Syracuse, los impuestos escolares vencen entre finales de junio y julio. Por ese motivo, los beneficiarios de esas localidades recibirán sus pagos en las primeras etapas del calendario de distribución.

Los beneficiarios del programa STAR pueden consultar el estado de la entrega de su beneficio mediante la herramienta oficial STAR Credit Delivery Schedule. Para hacerlo, deben seleccionar:

El condado donde viven

Su distrito escolar

Ciudad o localidad correspondiente.

El sistema mostrará la fecha en la que el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York comenzó, o comenzará, a enviar los cheques y las cartas de elegibilidad para esa zona.