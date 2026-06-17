Hochul anuncia cheques de hasta US$1500 en Nueva York: ya comenzaron los envíos

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció que casi tres millones de neoyorquinos en todo el estado recibirán más de 2000 millones de dólares en alivio fiscal este verano y otoño. En algunos casos, se pueden obtener hasta US$1500: ya comenzaron a enviarse los primeros pagos.

El pago de hasta US$1500 que Nueva York enviará a residentes

El gobierno estatal informó mediante un comunicado de prensa que ya se empezaron a enviar los cheques a los neoyorquinos que cumplen los requisitos, y las entregas continuarán durante todo el verano y el otoño. La medida forma parte del programa de Alivio Fiscal Escolar (STAR, en inglés) de Nueva York.

En Nueva York, Hochul anunció que entregará cheques de hasta US$1500 a los residentes como parte de un plan de alivio fiscal Hochul/Archivo

Si bien algunos participantes obtendrán su beneficio en forma de exención de impuestos este año, muchos otros recibirán un crédito fiscal y un cheque por correo en los próximos meses.

Según el anuncio, la mayoría de los propietarios de viviendas que cumplen los requisitos para el crédito STAR obtendrán entre US$350 y US$600. Por su parte, a la mayoría de los adultos mayores con ingresos por debajo de US$110.750 que califican para el crédito mejorado se les enviará entre US$700 y US$1500.

“El comienzo del verano también marca el inicio de la temporada de alivio fiscal STAR para millones de neoyorquinos”, expresó Hochul.

Cómo se reparte el pago de hasta US$1500 en Nueva York

Las autoridades confirmaron que la entrega de cheques, que ya empezó, continuará en todo el estado durante el verano y el otoño. Los beneficiarios del programa STAR pueden visitar el sitio web oficial para consultar el estado del envío o inscribirse en el depósito directo.

Los propietarios de viviendas que cumplan los requisitos y estén inscritos en el programa de crédito STAR recibirán el dinero antes de la fecha límite para el pago de sus impuestos escolares.

En algunas zonas del estado, como la ciudad de Nueva York, Buffalo, Rochester y Syracuse, las fechas límite tienen lugar a finales de junio y julio, por lo que los residentes accederán a sus beneficios próximamente. En otras áreas de la jurisdicción, los beneficios se repartirán a lo largo del verano y el otoño.

Asimismo, los beneficiarios pueden visitar la página dedicada al programa para conocer el calendario de entregas dispuesto por el gobierno estatal.

Cómo inscribirse para recibir el pago por depósito directo en Nueva York

La oficina de la gobernadora indicó que los propietarios de viviendas pueden registrarse en el programa de Depósito Directo del Crédito STAR a través del Portal de Beneficios para Propietarios de Viviendas, dentro del sistema seguro de Servicios en Línea del Departamento de Impuestos.

La mayoría de las personas recibirá un pago de alivio fiscal de entre US$300 y US$600 Freepik

Para garantizar que reciban su crédito mediante depósito directo este año, deben inscribirse lo antes posible. De acuerdo con el cronograma dispuesto, es necesario realizar el proceso al menos 15 días hábiles antes de la fecha límite para el pago de los impuestos escolares locales.

Por otra parte, este año, a partir de julio, el Departamento de Impuestos organizará seminarios regionales sobre el programa STAR. En estas sesiones, las personas pueden aprender cómo inscribirse en la iniciativa de alivio fiscal y aprovechar al máximo sus beneficios.