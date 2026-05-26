Nueva York enviará cheques de hasta US$400 en octubre: quiénes califican y cómo recibirlos

Para mitigar el impacto de la inflación, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que enviará cheques de hasta 400 dólares a más de 8 millones de hogares en octubre y noviembre. Las personas que cumplan los requisitos, vinculados a los ingresos y declaraciones de impuestos, recibirán el reembolso automáticamente por correo.

Cheques de hasta US$400 en Nueva York: requisitos para acceder al reembolso por inflación

La Oficina de la Gobernadora informó mediante un comunicado de prensa que entregará cheques de reembolso por inflación de hasta US$400 este otoño a 8,2 millones de hogares en todo el Estado Imperial. Según el texto, se enviarán por correo directamente a los neoyorquinos elegibles a partir de octubre y continuarán hasta noviembre.

La gobernadora de Nueva York confirmó los cheques de reembolso por inflación que enviará a 8,2 millones de hogares Kathy Hochul Press

Así, no será necesario solicitar, registrarse ni hacer nada para recibir un cheque, y tampoco se aplicará una restricción de edad. Sin embargo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de elegibilidad:

Haber presentado el formulario IT-201 , Declaración de Impuestos sobre la Renta de Residentes del Estado de Nueva York.

, Declaración de Impuestos sobre la Renta de Residentes del Estado de Nueva York. Tener ingresos declarados que no superen el máximo según la categoría en la declaración.

que no superen el máximo según la categoría en la declaración. No debe haber sido declarado como dependiente en la presentación de impuestos de otro contribuyente.

“A partir de octubre, más de 8 millones de neoyorquinos recibirán un reembolso por inflación porque es muy sencillo: este es su dinero y se lo estamos devolviendo”, manifestó Hochul.

Montos del reembolso por inflación en Nueva York según ingresos y tipo de declaración

El comunicado detalla que el dinero que recibirá cada hogar se fijará en función de los siguientes factores:

Las parejas que presenten su declaración de impuestos conjuntamente y cuyos ingresos no superen los US$150 mil obtendrán un pago de US$400 .

obtendrán un pago de . Las parejas que presenten su declaración de impuestos conjuntamente y cuyos ingresos superen los US$150 mil pero no excedan los US$300 mil accederán a un reembolso de US$300 .

pero no excedan los accederán a un reembolso de . Los contribuyentes solteros con ingresos de hasta US$75.000 recibirán un pago de US$200 .

recibirán un pago de . Los contribuyentes solteros con ingresos superiores a US$75.000 pero no mayores de US$150 mil obtendrán un cheque de US$150.

“Estos cheques devolverán dinero a los bolsillos de los neoyorquinos, permitiéndoles ahorrar o gastar de la manera que mejor les convenga”, declaró el presidente de la Asamblea, Carl Heastie.

Luego, sostuvo que el anuncio “representa un paso más en la misión de la mayoría de la Asamblea de facilitar la vida cotidiana de las familias trabajadoras“.

Por su parte, la presidenta del distrito del Bronx, Vanessa L. Gibson, afirmó: “La medida brindará un apoyo muy necesario a millones de hogares en todo el estado, donde muchas familias luchan por llegar a fin de mes ante el aumento de los costos”.

Los cheques que enviará Hochul en Nueva York para contrarrestar el efecto de la inflación

Cuándo llegan los cheques de Nueva York y cómo será el envío por correo

Los reembolsos se entregarán por correo a todos los habitantes del estado que cumplan con los requisitos a partir de octubre, y los envíos continuarán durante todo noviembre.

La Oficina de la Gobernadora remarcó que los pagos no se realizarán en función del código postal ni de la jurisdicción, por lo que el dinero podría llegar en fechas diferentes incluso dentro del mismo vecindario.

Los cheques se enviarán a los hogares de Nueva York a partir de octubre, y las entregas continuarán en noviembre Freepik

Por otro lado, el comunicado especificó que los destinatarios se distribuirán de la siguiente manera en las distintas regiones de Nueva York: