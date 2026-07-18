La psicóloga y conferencista Pilar Sordo propone un cambio de paradigma sobre el concepto de felicidad. Según su visión, este estado no surge de una alegría permanente o de la ausencia de conflictos, sino de una elección consciente frente a la existencia. La especialista sostiene que la felicidad requiere voluntad, gratitud y una capacidad constante para enfocarse en los elementos positivos que cada individuo posee en su realidad inmediata.

Las palabras de Pilar Sordo sirvieron como un motor para muchas personas IA

Sordo expresó en declaraciones a Radio Sudamericana que la gente vive feliz no por la carencia de problemas, sino por la determinación personal de adoptar esa postura. Esta perspectiva no busca ignorar las dificultades, sino gestionar la respuesta emocional ante ellas. Para la autora, levantarse cada jornada con una sonrisa constituye un mecanismo de retroalimentación psicológica que reduce los niveles de estrés y favorece la mejora de los vínculos interpersonales. Ser agradecido permite desplazar el foco desde la sensación de carencia hacia la valoración de lo que sí existe, con el fin de evitar la trampa de la insatisfacción crónica que afecta a gran parte de la sociedad moderna.

Para Pilar Sordo levantarse cada jornada con una sonrisa constituye un mecanismo de retroalimentación psicológica que reduce los niveles de estrés Rodrigo Nespolo

En entrevistas con TV Andina, la experta enfatizó que el bienestar no depende exclusivamente de las condiciones externas, sino de la actitud interna de cada sujeto. Incluso en situaciones críticas o de enfermedad terminal, muchas personas desarrollan una sabiduría profunda que les permite valorar el presente más que aquellos que gozan de buena salud. Esta capacidad de registro funciona como un antídoto contra lo que Sordo denomina discapacidad del alma, un fenómeno donde las personas, a pesar de tener cubiertas sus necesidades básicas, no logran conectar con gratificaciones cotidianas como el bienestar físico, la alimentación o la calidez de los afectos cercanos.

Pilar Sordo habló sobre la importancia de lograr afrontar los conflictos en una relación amorosa

Como ejemplo clínico, la psicóloga relató la historia de uno de sus pacientes, un hombre ciego de cuarenta años que superó un cuadro depresivo severo mediante el ejercicio de registrar eventos positivos diarios, desde el aroma del café hasta la gentileza de un desconocido. “La felicidad es una decisión; yo decido libre y soberanamente si me quiero cargar la vida o no”, afirmó Sordo. Este aprendizaje demuestra que la felicidad funciona como un músculo que requiere entrenamiento. Paradójicamente, esta capacidad resulta más accesible para quienes poseen menos recursos materiales, ya que no sufren la distorsión que generan las expectativas de gratificación constante y vacía.

Pilar Sordo: "Lo único que importa en la vida son los vínculos afectivos, no hay más"

Pilar Sordo, nacida en Temuco, Chile, en 1965, es una de las profesionales más influyentes del ámbito psicológico latinoamericano. Su trayectoria incluye una extensa labor como columnista, escritora y conferencista. La especialista combina la psicología positiva con la experiencia empírica para analizar temáticas complejas como las dinámicas familiares, la sexualidad y la gestión del sufrimiento. A través de obras como Viva la diferencia y Bienvenido Dolor, Sordo logró trasladar sus hallazgos académicos a la esfera pública con un lenguaje accesible para todo el auditorio sin perder el rigor profesional en su análisis del comportamiento humano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.