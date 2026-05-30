SNAP en Nueva York: el grupo que podría perder más beneficios con los recortes inmediatos

Miles de residentes de Nueva York enfrentan la posibilidad de perder los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) debido a la entrada en vigor de nuevas exigencias laborales. Las autoridades locales señalaron que los adultos jóvenes aparecen como el sector con mayor nivel de riesgo dentro del sistema de asistencia alimentaria.

Requisitos laborales de SNAP y el impacto sobre los jóvenes

Las nuevas disposiciones federales alcanzan principalmente a los denominados Adultos Capaces Sin Dependientes (Abawd, por sus siglas en inglés), una categoría que incluye a beneficiarios de entre 18 y 64 años sin hijos a cargo. Este grupo debe demostrar actividad laboral o educativa para mantener el acceso al programa.

Los cambios en SNAP podrían perjudicar especialmente a adultos jóvenes de Nueva York Freepik

Según las autoridades de la ciudad, muchos jóvenes no califican para exenciones que sí están disponibles para personas mayores o con discapacidades. También detectaron dificultades vinculadas con la falta de información sobre los trámites y la presentación de documentación requerida.

Entre los casos identificados aparecen estudiantes recientes, pasantes y personas que antes dependían de familiares para administrar cuestiones relacionadas con SNAP. Las reglas están activas desde el 1° marzo y establecen que determinados beneficiarios deben acreditar al menos 80 horas mensuales de empleo, capacitación, estudios o trabajo voluntario para conservar la ayuda alimentaria.

Por la norma que permite un período de gracia de tres meses para mantener la ayuda activa sin trabajar, el primer vencimiento coincide con el inicio de junio y provocaría, según datos retomados por Gothamist, que cerca de 43.500 ciudadanos pierdan el beneficio.

Los funcionarios municipales le indicaron al medio local que alrededor del 40% de las personas que todavía no completaron el proceso de verificación tienen entre 18 y 30 años. Además, cerca del 60% de quienes podrían perder el beneficio son hombres.

Qué es SNAP y cómo funciona el programa en Nueva York

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, es un sistema federal destinado a ayudar a hogares de bajos ingresos a comprar alimentos. Los beneficios se entregan mediante una tarjeta EBT, utilizada en supermercados y comercios autorizados.

Bajo la nueva normativa, los adultos aptos sin dependientes deben demostrar horas de trabajo o capacitación para no perder la ayuda tras tres meses de beneficios

En Nueva York, la elegibilidad depende de factores como:

Ingresos mensuales

Composición familiar

Para hogares sin adultos mayores ni personas con discapacidad, los límites de ingresos varían según la cantidad de integrantes y la situación laboral del solicitante

El estado eliminó en gran parte las pruebas vinculadas a recursos económicos, por lo que ahorros y cuentas de retiro generalmente no afectan el acceso al programa. Sin embargo, la continuidad del beneficio exige cumplir procesos administrativos periódicos.

Los residentes pueden iniciar la solicitud de SNAP de forma digital mediante ACCESS HRA, además de opciones presenciales o por correo. Después del trámite inicial, los solicitantes deben participar en una entrevista de elegibilidad, que puede realizarse por teléfono.

El programa también exige una recertificación anual. Para renovar los beneficios, los usuarios deben presentar documentación actualizada y completar una nueva entrevista dentro de los plazos establecidos.

En el caso de estudiantes universitarios, existen condiciones adicionales. Quienes cursan al menos media jornada deben cumplir con requisitos específicos, como trabajar un mínimo de 20 horas semanales, participar en programas de work-study o cuidar menores de edad.

Campañas de Nueva York para evitar la pérdida de beneficios de SNAP

Ante el vencimiento del período de adaptación, la ciudad de Nueva York puso en marcha operativos para contactar a beneficiarios que todavía no acreditaron cumplimiento. Las medidas incluyen visitas domiciliarias en los cinco distritos y llamados telefónicos directos.

“Nuestro principal objetivo es que el mayor número posible de personas siga recibiendo sus beneficios de SNAP y, siempre que podamos facilitarles las cosas, lo hemos intentado y seguiremos haciéndolo”, dijo a Gothamist Scott French, administrador de la HRA.

El plan de Mamdani para construir nuevas viviendas asequibles en Nueva York

Las agencias municipales también utilizaron registros administrativos para detectar posibles casos de exención médica o discapacidad. Las autoridades buscan identificar a personas que podrían conservar el beneficio si presentan documentación adicional.

Los funcionarios locales señalaron que quienes pierdan SNAP durante junio todavía tendrán posibilidades de recuperarlo posteriormente si logran demostrar que cumplen con las condiciones requeridas.