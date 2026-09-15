Es oficial: el plan de Mamdani que impactará en los conductores de Nueva York con nuevos límites de velocidad

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, presentó este martes 15 de septiembre un nuevo plan para reducir las muertes y lesiones graves en las calles de la ciudad. La iniciativa, denominada Vision Zero Reimagined, reúne compromisos para los próximos diez años e incluye medidas para reducir la velocidad y reforzar la seguridad vial.

Qué cambia para los conductores de Nueva York

Una de las medidas contempla ampliar las zonas con un límite de velocidad de 15 millas por hora (24 km/h) cerca de escuelas. El gobierno de Mamdani ya comenzó a implementar esta política.

El plan de Zohran Mamdani propone reducir a 15 millas por hora (24 km/h) el límite de velocidad cerca de cientos de escuelas de Nueva York Unsplash

Según un comunicado oficial, más de 200 zonas escolares ya cuentan con esta restricción, y la ciudad prevé ampliar la medida a unas 800 durante 2026.

El plan también contempla avanzar con medidas contra los conductores que exceden reiteradamente los límites de velocidad. Entre ellas se encuentra la implementación de tecnología de asistencia inteligente para limitar la marcha de los vehículos de los infractores reincidentes, en el marco de la legislación estatal conocida como Stop Super Speeders.

Las medidas de seguridad vial del plan de Mamdani en Nueva York

Vision Zero Reimagined establece más de 100 compromisos a largo plazo. Según The New York Times, la iniciativa se suma a otras acciones que la administración Mamdani ya puso en marcha, entre ellas la incorporación de tecnología de asistencia inteligente en vehículos municipales.

El anuncio de Mamdani sobre la autopista temporal en Nueva York

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