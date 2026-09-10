El pedido de Mamdani por los operativos del 9/11 en NYC: “Eviten conducir hacia el centro”

Nueva York se prepara para la conmemoración del 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ante el despliegue de seguridad previsto en distintos puntos de la ciudad, el alcalde Zohran Mamdani pidió a los habitantes que eviten conducir hacia el centro y anticipó restricciones para movilizarse por Lower Manhattan.

Mamdani pidió evitar conducir hacia Lower Manhattan por el 9/11

Durante una sesión informativa sobre el dispositivo de seguridad, Mamdani explicó que las autoridades llevan meses con los trabajos en la planificación de la jornada y comenzó por las medidas previstas para Lower Manhattan. Su principal recomendación para los habitantes fue directa: “Primero, recomiendo a todos los neoyorquinos que eviten conducir hacia el centro”.

Según el comunicado oficial, la zona próxima a Ground Zero tendrá importantes cortes de calles debido a la ceremonia por el 25° aniversario de los atentados. La presencia de invitados destacados y las medidas adicionales implementadas para proteger el lugar harán que el tránsito habitual de la zona se vea considerablemente afectado.

El alcalde explicó que se instalarán vallas para rodear el sitio del memorial y otros sectores de Lower Manhattan. Además, las personas que hayan sido invitadas a la ceremonia deberán atravesar controles de seguridad antes de ingresar.

Mamdani también aclaró que el acto conmemorativo no estará abierto al público en general. Quienes no tengan una invitación no podrán acceder al lugar de la ceremonia.

El comunicado oficial también anticipó modificaciones en el transporte público. La línea 1 no realizará parada en World Trade Center-Cortlandt, mientras que los habitantes podrán observar una presencia policial reforzada tanto en las inmediaciones de Ground Zero como en otros puntos de gran circulación del centro.

9/11 en Nueva York: los cortes de calles en Lower Manhattan

La comisionada de Policía de Nueva York, Jessica S. Tisch, brindó más detalles sobre el dispositivo durante la misma conferencia. De acuerdo con su explicación, este viernes se desarrollarán dos grandes operaciones de seguridad durante la misma jornada: una alrededor de la conmemoración del 9/11 y otra vinculada con el comienzo de las Altas Fiestas Judías.

Tisch señaló que la conmemoración del 25° aniversario reunirá a familiares de las personas fallecidas, dignatarios y otros invitados en el 9/11 Memorial. Debido a la importancia de la fecha y a la presencia prevista de ex presidentes y altos funcionarios, el despliegue policial será mayor al habitual.

La comisionada Jessica S. Tisch indicó que el dispositivo cubrirá simultáneamente el aniversario del 9/11 y el inicio de las Altas Fiestas Judías X de Tish

La operación estará coordinada con el Servicio Secreto de Estados Unidos y con socios federales, estatales y locales. Habrá agentes uniformados en distintos sectores, equipos de armamento pesado pertenecientes a la Oficina de Contraterrorismo y otros recursos especializados.

La comisionada remarcó que algunas de las medidas serán visibles para la población, mientras que otras permanecerán fuera de la vista. La amplitud del dispositivo se traducirá en restricciones tanto para los vehículos como para los peatones.

El Servicio Secreto instalará vallas de seguridad en:

el lado este de West Side Highway, entre Liberty Street y Fulton Street;

un perímetro alrededor del 9/11 Memorial.

Los cierres de calles comenzarán el viernes a las 06 hs local. Según lo informado por Tisch, no se permitirá el tránsito vehicular:

Al sur de Canal Street hasta Battery Place y desde Broadway hasta West Street.

El tránsito hacia el sur continuará habilitado por Broadway, aunque estará prohibida la circulación de camiones.

El Hugh Carey Tunnel permanecerá abierto. Los automóviles podrán salir hacia el sur para acceder a FDR Drive.

Para los invitados autorizados a participar de la ceremonia habrá accesos específicos destinados a los controles de seguridad. Las entradas estarán ubicadas en Greenwich Street, Vesey Street y Liberty Street.

Pese al dispositivo, se mantendrán determinados cruces peatonales para permitir la circulación. Habrá pasos disponibles en Church Street, a la altura de Barclay y Liberty streets, y en West Street, a la altura de Murray y Albany streets.

9/11 en NYC: cómo será el refuerzo de seguridad en Lower Manhattan

El despliegue previsto en Lower Manhattan no responde, según las autoridades, a una amenaza específica conocida contra la ciudad.

La zona próxima a Ground Zero registrará importantes cortes de calles, instalación de vallas de seguridad y controles de acceso Tia Dufour

La administración municipal, sin embargo, mantiene la vigilancia y trabaja con diferentes niveles de gobierno para detectar posibles riesgos. El alcalde pidió a los habitantes que se registren en NotifyNYC mediante el envío de un mensaje de texto con la palabra NotifyNYC al número 692-692, además de seguir las cuentas de redes sociales del NYPD y de NYCEM para recibir eventuales actualizaciones.

La subcomisionada de Inteligencia y Contraterrorismo del Departamento de Policía, Rebecca Weiner, explicó durante la conferencia que el panorama de amenazas de 2026 es diferente al existente hace 25 años.

Según Weiner, las amenazas actuales están más dispersas geográficamente y el panorama es mucho más diverso desde el punto de vista ideológico. La funcionaria mencionó amenazas relacionadas con afiliados globales de Al Qaeda y de ISIS, pero también con teorías conspirativas, agravios personales, violencia nihilista y posiciones de extrema izquierda, extrema derecha y movimientos antigubernamentales.