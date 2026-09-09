Confirmado para conductores: las nuevas zonas de Nueva York en las que Mamdani instaló límites de velocidad con cámaras
El gobierno municipal proyecta alcanzar unas 800 áreas operativas para fines de 2026
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Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, confirmó esta semana la implementación de nuevas medidas diseñadas para hacer que las calles alrededor de las escuelas sean más seguras para los niños y las familias. La iniciativa contempla la reducción de límites de velocidad con cámaras, rediseños de infraestructura y el cierre temporal de carreteras alrededor de cientos de instituciones educativas.
Ya hay más de 200 zonas con cámaras instaladas en Nueva York
En el marco del regreso a clases que marca el comienzo de un nuevo ciclo escolar en la Gran Manzana, el alcalde presentó este miércoles 9 de septiembre un plan integral de seguridad vial junto al comisionado del Departamento de Transporte (NYC DOT, por sus siglas en inglés), Mike Flynn.
Según lo que establece la Ley Sammy, la administración municipal se comprometió a reducir el límite de velocidad a 15 millas por hora (24 kilómetros por hora) en todas las escuelas elegibles durante el mandato del alcalde Mamdani.
Según informó la oficina del alcalde en un comunicado de prensa reciente, el NYC DOT ya instaló más de 200 zonas de 15 MPH y proyecta alcanzar unas 800 zonas operativas para finales de 2026.
La administración municipal planea ampliar las Zonas de Velocidad Reducida Escolar de 15 MPH donde sean elegibles en las 2300 zonas escolares de los cinco distritos para el final de la gestión Mamdani. Si bien las autoridades no especificaron cuáles son las nuevas zonas, en un comunicado previo remarcaron que el criterio de priorización se basa en los datos de seguridad.
En cada escuela, la agencia brindará el aviso obligatorio de 60 días y la oportunidad de comentarios a la junta comunitaria local antes de la implementación del nuevo límite de velocidad.
“Todos los estudiantes merecen sentirse seguros al ir a la escuela, y todos los padres merecen la misma tranquilidad. Nuestra administración continuará tomando medidas para garantizar la seguridad de nuestras calles, especialmente las que rodean las escuelas de nuestros hijos”, expresó Mamdani.
“Open Street”: la iniciativa de seguridad vial que anunció Mamdani en Nueva York
Al margen de las nuevas zonas con límites de velocidad reducidos, la administración Mamdani informó que este año el NYC DOT instalará una puerta de acceso público al sistema Open Streets de la ciudad frente a una escuela en la calle Clarkson, en Tribeca. Se trata de un acceso a calles que quedarán cerradas para vehículos y serán exclusivamente para uso peatonal.
Esto forma parte de un rediseño en curso de la calle Clarkson entre las intersecciones Hudson y Varick. La puerta se inspira en las Rues aux Écoles de París, en donde las autoridades utilizan puertas de calle para crear espacios seguros para los estudiantes y ampliar las oportunidades de juego y aprendizaje al aire libre.
De manera general, el proyecto incluye asientos públicos, ampliación del espacio peatonal, cruces más seguros, mayor visibilidad, reducción de velocidad vehicular y un área dedicada a la jardinería escolar.
Desarrollado en colaboración con City-As-School High School, M.S. 721 y la organización Open Plans, es financiado mediante un subsidio comunitario de Project for Public Spaces y respaldado por General Motors.
Rediseños viales de cuatro distritos: el plan de transporte de Mamdani
Durante 2026, el NYC DOT implementará intervenciones de seguridad en las inmediaciones de más de 300 escuelas en toda la ciudad.
El Bronx:
- Mejoras peatonales y ciclistas en Courtlandt Avenue, Park Avenue y Morris Avenue. Las reformas beneficiarían a más de 10 escuelas.
- Extensión de acera con arte en asfalto frente a la escuela P.S. 1 (East 153rd Street).
- Construcción de 3,7 millas (6 kilómetros) de ciclovías y un circuito protegido alrededor de los inmuebles de NYCHA Andrew Jackson Houses.
- Infraestructura permanente en Beaumont Avenue y en Elton Avenue (de East 153rd St a Third Ave), adyacente a Earl Monroe New Renaissance Basketball Charter School.
Manhattan
- Conversión a infraestructura permanente de la “Open Street” en Avenue B.
Brooklyn
- Rediseño vial en Coney Island Avenue (desde Turner Place hasta Hinckley Place), adyacente a la P.S. 889 y la M.S. 890.
Queens
- Proyectos de seguridad en Beach Channel Drive (desde Beach 77th Street hasta Beach 88th Street y desde Beach 98th Street hasta Beach 108th Street) y en Rockaway Beach Boulevard (de Beach 109th a 110th St).
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