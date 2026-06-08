Es oficial: qué migrantes pueden obtener la licencia de conducir en Texas con documentos de Uscis

El estado de Texas tiene normas que restringen el trámite de la licencia de conducir para migrantes. Los extranjeros deben demostrar su presencia legal en Estados Unidos con documentación oficial y vigente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Qué migrantes pueden obtener una licencia de conducir en Texas

Como requisito excluyente, para obtener la licencia de conducir en el Estado de la Estrella Solitaria se debe demostrar presencia legal en EE.UU. En ese marco, los migrantes indocumentados no califican para el trámite.

Los pasos a seguir para obtener la licencia de conducir en Texas

Asimismo, según un documento oficial del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), los migrantes con los siguientes estatus pueden obtener el permiso:

Residentes legales permanentes

Titulares de residencia condicional

Personas con estatus de asilo o refugio

Beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)

Ciudadanos extranjeros amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés)

Además, la normativa incluye a estudiantes académicos extranjeros, visitantes de intercambio, trabajadores no inmigrantes temporales y sus respectivos dependientes.

Por su parte, los visitantes temporales por negocios o turismo bajo el programa de exención de visas (ESTA, por sus siglas en inglés) pueden postularse. Sin embargo, estos perfiles particulares enfrentan restricciones estrictas por los requisitos locales de residencia y domicilio.

Cómo solicitar la licencia de conducir con asilo en Texas

Los solicitantes de asilo con un permiso de trabajo válido pueden acceder de forma legal a la licencia de conducir en territorio texano. Según la firma de abogados expertos en inmigración ASAP, los interesados deben presentar:

Tarjeta de Seguro Social

Dos comprobantes de domicilio en el estado

Póliza de seguro automotor vigente

Aviso de recibo de la solicitud de asilo del Uscis o la notificación de la corte de inmigración.

Las personas en proceso de renovación de su credencial laboral pueden presentar el acuse de recibo de la extensión oficial. Este documento federal ampara la validez legal del permiso de trabajo por un período de 540 días adicionales.

Los solicitantes de asilo con un permiso de trabajo válido pueden acceder de forma legal a la licencia de conducir en territorio texano Imagen ilustrativa generada con IA

Para comprobar el domicilio, se requiere el nombre completo del solicitante en recibos de servicios públicos o contratos de arrendamiento. El proceso presencial termina con la aprobación de los exámenes de visión, conocimiento teórico y la prueba práctica de manejo.

La plataforma digital para emitir licencias de conducir de Texas en junio 2026

El DPS cuenta con un sistema digital para emitir y gestionar licencias de conducir. Se trata de la plataforma oficial Texas by Texas (TxT, por sus siglas en inglés), que opera como un asistente personalizado para agilizar estos trámites estatales de forma segura.

Este recurso permite tramitar o renovar la licencia de conducir y el documento de identidad desde cualquier dispositivo electrónico. A través de la plataforma, los usuarios pueden completar el proceso sin necesidad de acudir a las oficinas gubernamentales de control vehicular.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas ofrece servicios en línea para renovar o reemplazar las credenciales Freepik/DPS Texas

El sitio facilita además el reemplazo de las tarjetas de identificación en caso de robo o extravío del documento físico. También dispone de una opción para gestionar la reposición de las credenciales mediante un procedimiento simplificado que resguarda la información personal.