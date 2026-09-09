Es oficial: la ley de Nueva York que daría vouchers de vivienda a jóvenes migrantes menores de 25 años

El estado de Nueva York analiza una propuesta que podría ampliar el acceso a asistencia habitacional para jóvenes migrantes de hasta 25 años. Se trata del proyecto de ley S168, que plantea incluir a esta población dentro del programa Complemento para familias sin hogar y para la prevención de desahucio (Fheps, por sus siglas en inglés).

Qué propone el proyecto de ley de Nueva York para los jóvenes migrantes

La iniciativa está dirigida a jóvenes que se encuentran sin vivienda o en situación de fuga y que recibieron, o reciban, determinados servicios de atención contemplados en la legislación estatal. El proyecto establece diferentes niveles de cobertura, según la situación migratoria y económica de cada beneficiario.

La iniciativa busca brindar asistencia en el alquiler a jóvenes migrantes Magnific

En el caso de los jóvenes indocumentados, la propuesta contempla que el programa pueda cubrir la totalidad del alquiler. Para quienes poseen documentación y mantienen un empleo estable, se plantea un subsidio parcial cuyo alcance sería determinado por el comisionado correspondiente.

El monto máximo que podría cubrir el beneficio estaría vinculado al Fair Market Rent, es decir, al nivel de alquiler considerado de mercado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés). De esta manera, el valor del voucher tendría un límite establecido conforme a los parámetros utilizados para determinar los costos de vivienda.

La administración del beneficio también involucraría al estado y a los distritos locales de servicios sociales. Según el proyecto, Nueva York reembolsaría a estas jurisdicciones los pagos efectuados mediante el programa Fheps.

La propuesta es impulsada en el Senado estatal por Jessica Ramos, legisladora del Distrito 13. El objetivo planteado es que los jóvenes puedan acceder a una vivienda estable durante períodos en los que todavía enfrentan dificultades económicas y deben esperar la resolución de distintos procedimientos migratorios.

Por qué Nueva York busca ampliar la asistencia habitacional

La justificación del proyecto señaló que los jóvenes de entre 18 y 24 años constituyen un grupo que puede quedar fuera del foco de los programas destinados a familias migrantes o menores que llegan sin acompañamiento. Parte de los recién llegados pertenece a ese rango de edad y debe afrontar por cuenta propia los gastos básicos después de su arribo a EE.UU.

El documento también describió antecedentes de hambre, abandono y violencia en los países de origen, además de las dificultades atravesadas durante los recorridos migratorios. En este contexto, la propuesta considera que la asistencia habitacional no debería limitarse a la atención inicial que reciben quienes llegan sin un lugar donde vivir.

La iniciativa busca cubrir el alquiler total para indocumentados y una parte para quienes tengan empleo estable DREW ANGERER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los programas destinados a jóvenes en situación de fuga o sin hogar pueden proporcionar alimentación, ropa, alojamiento y determinados servicios de salud. Sin embargo, el proyecto de Nueva York plantea que el objetivo final debe ser facilitar el acceso a una vivienda permanente.

El proyecto de asistencia para jóvenes migrantes todavía no avanzó en el Senado

El proyecto S168 continúa en su proceso legislativo dentro del Senado de Nueva York. Actualmente se encuentra remitido al Comité de Servicios Sociales, donde debe continuar su proceso legislativo antes de avanzar hacia otras instancias.

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El registro legislativo indica que la iniciativa fue remitida a ese comité el 8 de enero de 2025 y nuevamente el 7 de enero del año en curso. Por lo tanto, la propuesta todavía no constituye un beneficio para los jóvenes migrantes y debe completar el procedimiento legislativo correspondiente.

La iniciativa también cuenta con un proyecto equivalente en la Asamblea estatal, identificado como A503. Si ambas versiones avanzan, deberán continuar su recorrido legislativo antes de que pueda establecerse un programa de vouchers con estas características.