“Tus papeles no sirven”: el caso del joven migrante con estatus especial que terminó detenido por el ICE

Un informe reciente expuso el aumento de las detenciones y deportaciones de menores migrantes no acompañados durante el segundo gobierno de Donald Trump. Entre los casos analizados figura el de Elder Chávez, quien contaba con Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes y fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras una infracción de tránsito en Alabama.

El caso de Elder Chávez, el joven inmigrante con SIJ detenido

Elder Chávez llegó a EE.UU. a los 14 años después de haber sido abandonado por sus padres en Honduras. Años más tarde obtuvo la clasificación del Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes (SIJ, en inglés), una protección creada para menores que sufrieron abuso, abandono o negligencia.

Chavez fue trasladado al Centro Correccional de Winn en Luisiana Foto Cornell Law School

Sin embargo, ese reconocimiento no impidió que terminara bajo custodia del ICE. El episodio que derivó en su arresto ocurrió el 30 de diciembre de 2025 en Auburn, Alabama.

Chávez, de 18 años, fue interceptado por la policía local mientras conducía a una velocidad levemente superior al límite permitido: 50 millas por hora (80 kilómetros por hora) en una zona señalizada para 45 (72).

Cuando intentó mostrar la documentación que acreditaba su proceso migratorio y explicó que un abogado gestionaba su residencia permanente, según su testimonio, uno de los agentes respondió: “Tus papeles no sirven de nada”.

Tras ese episodio, Chávez fue entregado a las autoridades migratorias e ingresó al sistema de detención, una situación que, según el análisis de ProPublica, reflejó los cambios registrados en la política migratoria aplicada a menores que llegaron solos al país norteamericano.

Después de su arresto, fue trasladado al Centro Correccional de Winn, en Luisiana, donde permanece detenido mientras enfrenta una orden de deportación que actualmente intenta revertir mediante una apelación.

Qué es el Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes (SIJ) de EE.UU.

El SIJ fue establecido por el Congreso para ofrecer una vía de protección a menores de 21 años que puedan demostrar ante un tribunal de familia que fueron víctimas de abandono, abuso o negligencia por parte de uno o ambos padres.

Para acceder a esta clasificación es necesario cumplir requisitos como ser soltero, permanecer en EE.UU. y contar con una orden judicial que determine que la reunificación familiar no es posible y que regresar al país de origen no representa la mejor alternativa para el menor.

Sin embargo, obtener la clasificación SIJ no significa recibir automáticamente un estatus migratorio permanente. De acuerdo con las normas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), este beneficio únicamente permite solicitar posteriormente la residencia permanente cuando exista disponibilidad.

Los cambios de la administración Trump redujeron las protecciones para beneficiarios del SIJ

Uno de los principales cambios ocurrió con la eliminación de la acción diferida automática para quienes ya contaban con un SIJ aprobado pero seguían a la espera de una visa para tramitar la residencia permanente.

En diciembre, la policía estatal de Alabama detuvo a Chavez por conducir a exceso de velocidad Facebook/Immigration And Customs Enforcement (ICE)

Con la modificación aplicada el 10 de mayo, esa protección dejó de otorgarse de manera general y pasó a evaluarse únicamente en circunstancias consideradas excepcionales. Como resultado, jóvenes que antes permanecían protegidos pueden quedar expuestos a procedimientos de deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también sostuvo que la clasificación SIJ, por sí sola, no representa un estatus migratorio legal, por lo que sus beneficiarios continúan sujetos a las leyes de inmigración mientras sus casos permanecen pendientes.

El aumento en las deportaciones de menores migrantes no acompañados

La investigación elaborada por ProPublica analizó información obtenida mediante solicitudes realizadas bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) y concluyó que las deportaciones de menores migrantes no acompañados aumentaron hasta triplicar los niveles registrados durante los últimos años del primer mandato de Trump.

El estudio señaló que los tribunales de inmigración emitieron más de 10.000 órdenes de deportación y salidas voluntarias para menores a un ritmo muy superior al observado anteriormente. Según el análisis, muchos procesos avanzaron sin conceder tiempo adicional para completar solicitudes de asilo o de SIJ.

Los datos revisados por el medio indicaron además que la mayoría de los menores expulsados no tenía antecedentes penales, mientras que varios fueron detenidos pese a mantener procedimientos migratorios abiertos o contar con algún tipo de protección previa.