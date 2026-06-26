Nueva York congela el alquiler hasta 2027 para un millón de departamentos: a quiénes beneficia la medida

La ciudad de Nueva York congeló los alquileres regulados durante el período 2026-2027, luego de la aprobación de la Junta de Directrices de Alquiler (RGB, por sus siglas en inglés). La resolución establece que los contratos alcanzados no podrán registrar incrementos durante dos años, tanto para renovaciones de un año como de dos años que entren en vigencia entre el 1° de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

Alquileres congelados en la ciudad de Nueva York: cambios sobre el período anterior

La medida fue aprobada por siete votos contra uno y constituye la primera ocasión en que la junta dispone una congelación para contratos de dos años. La decisión también responde a uno de los principales compromisos asumidos por el alcalde Zohran Mamdani durante su campaña.

Luego de la aprobación de la resolución, el alcalde Zohran Mamdani sostuvo que la decisión surgió tras la evaluación de los informes financieros MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York”, dijo el alcalde en un comunicado. El nuevo esquema modifica las condiciones fijadas para el período anterior.

En el ciclo 2025-2026, la Orden N.º 57 había autorizado aumentos del 3% para contratos de un año y del 4,5% para los de dos años.

Quiénes serán beneficiados por el congelamiento del alquiler en Nueva York

El alcance de la medida comprende a los inquilinos de aproximadamente un millón de departamentos con alquiler estabilizado distribuidos en toda la ciudad, según datos retomados por Gothamist. En la mayoría de los casos, se trata de viviendas ubicadas en edificios con seis o más unidades construidos antes de 1974.

También están incluidos:

Los inmuebles que reciben determinados beneficios fiscales.

Inmuebles que reciben apoyo de programas de asistencia pública.

Las viviendas alcanzadas por regímenes especiales de estabilización.

Se estableció un ajuste del 0% tanto para contratos de arrendamiento de un año como de dos años que comiencen entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 Unsplash

El ajuste del 0% se aplicará exclusivamente a los contratos de uno o dos años que comiencen dentro del período establecido por la resolución, es decir, entre el 1° de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

Categorías de propiedades alcanzadas por el congelamiento de alquiler

La disposición aprobada por la Junta no solo comprende departamentos con renta estabilizada, sino que también incorpora distintas categorías de inmuebles sujetas al mismo régimen.

El congelamiento del alquiler también aplica a las unidades de "lofts" y hoteles de alquiler estabilizado Foto de ben o'bro en Unsplash

Entre ellas figuran los lofts regulados por la legislación estatal correspondiente y diferentes modalidades de hoteles con alquiler estabilizado, como:

Hoteles residenciales Clase A

Hoteles Clase B

Casas de huéspedes

Casas de hospedaje

Edificios de ocupación de habitación individual

Nueva York también tomará medidas sobre los costos para los propietarios

Luego de la aprobación de la resolución, Mamdani señaló que el objetivo será avanzar en políticas destinadas a reducir los costos que afrontan los propietarios. Entre ellos, se mencionaron los relacionados con seguros y gastos operativos, con el propósito de preservar la viabilidad económica de los edificios sin trasladar nuevos incrementos a los inquilinos.

Durante el análisis previo a la votación, la Junta evaluó distintos indicadores vinculados con la situación económica de los hogares que alquilan en la ciudad. Entre los datos considerados se señaló que más de la mitad de los inquilinos destina más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, mientras que cerca de tres de cada diez superan el 50%.

Otro de los factores examinados fue el incremento registrado en los procesos de desalojo durante 2025, fenómeno que tuvo una presencia importante en edificios con unidades de alquiler estabilizado. La presidenta de la Junta, Chantella Mitchell, sostuvo que esos indicadores reflejan las dificultades de numerosos hogares para afrontar nuevos aumentos.

“Creo que las directrices de este año reflejan las condiciones económicas actuales, las estructuras de costos y las limitaciones del mercado de la vivienda”, señaló en un comunicado oficial.