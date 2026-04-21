Un nuevo requisito del HUD para migrantes dejaría sin vivienda a familias enteras en EE.UU.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) propuso una nueva regla que podría cambiar el acceso a la vivienda subsidiada en el país. La medida busca endurecer los criterios de elegibilidad migratoria y evitar que personas sin estatus legal reciban asistencia financiada con recursos públicos.

Golpe a los estatus mixtos: qué plantea la nueva regla del HUD

El HUD planteó una normativa que impediría que hogares con integrantes no elegibles continúen recibiendo asistencia habitacional, según un comunicado.

Esto impactaría directamente a las llamadas “familias de estatus mixto”, donde algunos miembros cumplen con los requisitos legales y otros no.

Las nuevas reglas del HUD afectarían a miles de familias

Actualmente, estos hogares pueden acceder a apoyo parcial ajustado a los integrantes elegibles. Sin embargo, con el nuevo planteamiento, familias completas podrían perder el beneficio, incluso si algunos de sus miembros sí califican.

Cuántas personas podrían verse afectadas por la nueva regla del HUD

De acuerdo con datos del propio HUD, una revisión en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos detectó cerca de 200 mil inquilinos con estatus migratorio no verificado o incompleto.

Además, se estima que alrededor de 24.000 personas no elegibles recibirían asistencia dentro de aproximadamente 20.000 hogares.

La nueva regla buscaría cerrar estos casos, lo que podría traducirse en la pérdida de subsidios e incluso eventuales desalojos para miles de hogares.

Muchas personas migrantes podrían quedarse sin casa en EE.UU.

“No toleramos que se margine a los ciudadanos estadounidenses que trabajan arduamente mientras se permite que otros exploten lagunas legales que llevan décadas vigentes”, aseveró el secretario de la agencia, Scott Turner, en el informe.

Por qué el HUD propuso esta medida en EE.UU.

El gobierno federal sostiene que los recursos de vivienda subsidiada son limitados. Según el HUD, solo una de cada cuatro familias elegibles accede a estos programas, lo que ha impulsado la necesidad de reforzar los controles.

Turner señaló que la prioridad es asegurar que los beneficios lleguen exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos legales.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, se acabaron los días en que inmigrantes ilegales, personas sin derecho a vivienda y estafadores se aprovechaban del sistema y de los contribuyentes estadounidenses”, declaró Turner.

Turner señaló que la prioridad es asegurar que los beneficios lleguen exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos legales Pexels

Otras acciones del HUD contra los migrantes indocumentados

No es la primera medida que el departamento implementa en esta línea. En el marco de la orden ejecutiva “Poner fin a la subvención de los contribuyentes a las fronteras abiertas”, firmada por el presidente Donald Trump, se han implementado otras medidas a lo largo del año: