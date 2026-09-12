Es oficial: la ley que permitiría acceder a una ayuda de alquiler en NYC sin importar el estatus migratorio

El Senado de Nueva York analiza el proyecto S958, una propuesta que modificaría las reglas estatales para permitir que determinados programas de asistencia habitacional puedan beneficiar a personas y familias sin importar su estatus migratorio. La medida está patrocinada por el senador estatal Brian Kavanagh y fue enviada al Comité de Servicios Sociales.

S958 en Nueva York: qué cambiaría para acceder a CityFheps

La propuesta plantea incorporar una nueva disposición a la Ley de Servicios Sociales de Nueva York. Esta modificación autorizaría expresamente a la ciudad a incluir en CityFheps a personas que reúnen las condiciones generales del programa, pero que actualmente quedan fuera exclusivamente por las limitaciones establecidas en las normas federales.

La medida busca permitir que la ciudad de Nueva York amplíe el acceso a los vales de alquiler conocidos como CityFheps a residentes indocumentados DREW ANGERER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según el texto legislativo, el proyecto también contempla que la autorización pueda aplicarse al programa que sustituya a CityFheps en el futuro. De esta manera, el cambio no quedaría limitado al nombre actual del mecanismo de asistencia, sino que podría mantenerse si la ciudad modifica o reemplaza el programa.

El fundamento legal de la iniciativa se relaciona con la norma federal 8 U.S.C. 1621(d). Según el planteo legislativo, esa disposición permite que los estados autoricen mediante una ley específica el acceso de personas indocumentadas a determinados beneficios públicos estatales o locales.

Cómo financiaría Nueva York la ampliación de CityFheps

La S958 establece un mecanismo mediante el cual el estado de Nueva York podría utilizar fondos destinados a suplementos de refugio para compensar a la ciudad por determinados gastos derivados del programa.

El reembolso estaría disponible para un distrito local de servicios sociales que tenga cinco millones de habitantes o más y opere el programa bajo un plan aprobado.

El texto fija además una prioridad para esos recursos. El dinero estatal debería utilizarse primero para cubrir los costos de alquiler que superen los límites máximos que estaban vigentes el 1° de enero de 2021.

El reembolso tendría un límite: esos fondos podrían cubrir el costo adicional hasta alcanzar el denominado Fair Market Rent, establecido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés) para el suplemento destinado a prevenir desalojos y situaciones de falta de vivienda familiar.

El objetivo principal es reducir la dependencia en el sistema de refugios temporales al facilitar que más personas obtengan una residencia permanente Goh Rhy Yan / Unsplash

Cuánto costaría ampliar los vales de CityFheps en NYC

La incorporación de nuevos beneficiarios implicaría un gasto adicional para emitir vales de alquiler a personas que actualmente no pueden acceder a CityFheps debido a su estatus migratorio.

Sin embargo, el proyecto contempla que ese desembolso pueda verse compensado mediante una reducción de los gastos relacionados con el sistema de refugios de emergencia.

La lógica de la propuesta es que una mayor cantidad de personas pueda acceder a una vivienda mediante asistencia para el alquiler y, como consecuencia, disminuya el número de familias que necesitan permanecer en los albergues temporales de la ciudad.

El proyecto no establece cuánto dinero demandaría la ampliación ni presenta una proyección detallada del gasto total. Tampoco fija en sus documentos una estimación concreta sobre el ahorro que podría generar una eventual reducción del uso de refugios.

CityFheps funciona mediante vales destinados a ayudar a personas y familias elegibles a cubrir el costo de una vivienda. La documentación de S958 se concentra en modificar las reglas de elegibilidad relacionadas con el estatus migratorio y no detalla nuevos límites de ingresos, montos individuales ni otros requisitos generales de solicitud.

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S958: en qué etapa está el proyecto de ayuda de alquiler en Nueva York

El proyecto S958, correspondiente al período legislativo 2025-2026, permanece activo pero todavía está bajo consideración del Comité de Servicios Sociales del Senado. El proyecto fue presentado el 8 de enero de 2025 y volvió a ser remitido al Comité de Servicios Sociales el 7 de enero de 2026.

Por ahora, S958 no habilita a las personas indocumentadas a solicitar CityFheps bajo esta nueva disposición. El texto debe avanzar en el proceso legislativo antes de producir cualquier modificación legal.