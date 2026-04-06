¿Adiós viviendas asequibles? Qué pasa con el plan prometido por Mamdani en Nueva York

La promesa de ampliar el acceso a viviendas asequibles en Nueva York fue uno de los pilares de la campaña del actual alcalde, Zohran Mamdani. Sin embargo, a pocos meses de haber asumido, una serie de decisiones clave generan dudas sobre el rumbo real de su política habitacional.

La decisión de Mamdani sobre las viviendas de Nueva York que desató críticas

Según informó The Guardian, la controversia se desató cuando Mamdani decidió apelar un fallo judicial que obligaba a la ciudad a expandir el programa de vales de vivienda CityFHEPS, una herramienta central para asistir a personas en refugios o en riesgo de quedarse sin techo.

El alcalde Mamdani habló sobre el presupuesto en Nueva York

Esta medida contrastó directamente con su promesa de campaña, en la que había asegurado que retiraría la impugnación legal y garantizaría la ampliación del programa.

La reacción de organizaciones y defensores de personas sin hogar no tardó en llegar. Muchos interpretaron el movimiento como un incumplimiento de sus compromisos electorales. Christine Quinn, directora ejecutiva de WIN, el mayor proveedor de refugios de la ciudad, calificó la decisión como “un claro ejemplo de una promesa política hecha y luego incumplida”, y la describió como una traición hacia las comunidades más vulnerables que confiaron en su palabra.

El peso del déficit fiscal en las decisiones del alcalde Mamdani

Desde la administración municipal, la explicación giró en torno a la situación financiera heredada. Mamdani enfrenta un déficit presupuestario de 5400 millones de dólares, lo que condiciona fuertemente cualquier expansión del gasto público, explicó The Guardian. En ese contexto, el costo del programa CityFHEPS aparece como uno de los principales puntos de tensión.

La decisión de restringir la expansión del gasto público responde a un déficit presupuestario heredado de US$5400 millones Fotomontaje generado con IA

Los datos reflejan un crecimiento exponencial del gasto:

En 2019, el programa costaba US$176 millones.

Para el año fiscal 2025, se proyecta que alcance los US$1200 millones.

El propio alcalde sostuvo en conferencia de prensa que ampliar el programa implicaría un desembolso superior a los US$4000 millones en los próximos años. Aun así, insistió en que mantiene su compromiso de combatir la crisis habitacional, aunque con medidas “sostenibles a mediano y largo plazo”.

La apuesta por construir más viviendas en Nueva York

Frente a estas limitaciones, el alcalde también impulsó iniciativas para ampliar la oferta habitacional. Entre ellas, intentó obtener US$21.000 millones en fondos federales para construir 12.000 nuevas viviendas asequibles en Queens.

Incluso protagonizó un gesto simbólico al presentar una portada ficticia dirigida a Donald Trump con el titular “Trump to City: Let’s Build”, en un intento de destrabar negociaciones con el gobierno federal.

La llamada de Mamdani a una inquilina de Nueva York en medio de las audiencias

Cambios en la política de Mamdani hacia las personas sin hogar

La política de Mamdani hacia las personas sin hogar también mostró giros. Durante su campaña, había cuestionado los operativos policiales para desalojar campamentos callejeros. De hecho, al asumir, suspendió esas intervenciones, pero un mes después decidió retomarlas, aunque bajo un enfoque diferente.

Ahora, las acciones están lideradas por el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, con la promesa de realizar un trabajo de contacto constante y asistencia directa. Sin embargo, este cambio también fue visto por algunos sectores como un retroceso respecto a sus planteos iniciales.

David Giffen, de la Coalición para las Personas sin Hogar, expresó su decepción tanto por la decisión sobre los vales como por la reanudación de los desalojos, aunque aseguró que presionarán para que la administración adopte medidas más alineadas con las necesidades de la población vulnerable.