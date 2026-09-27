Es oficial: la MTA puede perdonar una multa en Nueva York, pero hay que cumplir algunos requisitos

La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) de Nueva York tiene reglas sobre el procesamiento de multas que permiten a los usuarios obtener una condonación en ciertos casos. Para esto, las personas elegibles deben inscribirse en el programa Fair Fares NYC, diseñado para ayudar a los neoyorquinos de bajos ingresos a reducir sus gastos de transporte.

El requisito para obtener el perdón de la MTA sobre una multa en Nueva York

En un documento oficial publicado a mediados del 2025, la MTA detalló un mecanismo que permite a determinados infractores obtener un perdón en la sanción que se les aplica.

De acuerdo con el informe, las personas que no estén inscritas en el programa Fair Fares NYC al momento de cometer una infracción por evasión de tarifa tienen una sola oportunidad para que se les condone la multa al inscribirse en la iniciativa.

Los neoyorquinos deben cumplir ciertos requisitos de edad e ingresos para participar en el programa Fair Fares de la MTA de Nueva York Facebook MTA

Fair Fares corresponde a un programa municipal que ayuda a los neoyorquinos de bajos ingresos a reducir sus gastos de transporte.

Al utilizar el descuento, los residentes de la Gran Manzana obtienen un 50% de descuento en las tarifas del metro y de los autobuses que cumplen los requisitos (incluidos el ferrocarril de Staten Island, el tranvía de Roosevelt Island y el Hudson Rail Link).

El programa también ofrece un 50% de reducción de tarifa en los viajes de Access-A-Ride. Este descuento se aplica automáticamente al vincular las cuentas de Fair Fares y Access-A-Ride. Las personas son elegibles para Fair Fares si cumplen con los siguientes requisitos:

Tienen entre 18 y 64 años.

Forman parte de un grupo familiar con ingresos brutos iguales o inferiores al requisito de elegibilidad de ingresos aplicable de FFNYC.

No son elegibles para recibir ni obtienen actualmente un descuento duplicado para transporte o un beneficio similar.

Asimismo, las personas no son elegibles para ningún otro programa de descuento de transporte si solicitan participar en FFNYC para el metro y los autobuses.

Cómo registrarse en Fair Fares NY para obtener el perdón de la multa de la MTA

Para abrir una cuenta nueva, los residentes de Nueva York deben seguir los siguientes pasos:

Acceder al sitio web.

Hacer clic en ‘Crear una cuenta’.

Escribir el nombre y correo electrónico (o cree un nombre de usuario).

Crear una contraseña.

Seguir las instrucciones en la pantalla para completar el registro.

Descargar la aplicación móvil ACCESS HRA para enviar los documentos necesarios.

Las personas que tengan dificultades para registrarse en línea pueden llamar al 311 para obtener asistencia.

En Nueva York, las personas pueden obtener la condonación de la multa por evadir el pago de un pasaje al inscribirse a Fair Fares Imagen ilustrativa generada por la IA

Si un cliente es elegible para FFNYC y selecciona el descuento para el metro y el autobús, la ciudad añadirá su descuento a una tarjeta OMNY del programa (FFOC, por sus siglas en inglés), o a una tarjeta de crédito o débito o dispositivo inteligente de su elección.

La FFOC no tendrá saldo, por lo que no se puede usar para pagar la tarifa hasta que se le agregue dinero.

El usuario puede agregar dinero a una FFOC a través de las siguientes vías:

En una estación de metro, con una máquina expendedora OMNY.

En una tienda, farmacia o lugar de cambio de cheques (visitar el sitio web oficial para encontrar uno cercano).

En línea o por teléfono con una cuenta OMNY.

El sistema europeo que implementará la MTA en Nueva York para asegurar que todos paguen su boleto

Las multas de la MTA en Nueva York por evadir el pasaje

Al inscribirse en Fair Fares, las personas pueden obtener la condonación de la multa por evadir el pago de un pasaje.

De acuerdo con la guía de la MTA, las sanciones se determinan según el historial del pasajero dentro de un periodo de cuatro años de la siguiente manera:

Primera infracción: se emite únicamente una amonestación (warning), sin aplicar una penalización económica.

se emite únicamente una (warning), sin aplicar una penalización económica. Segunda infracción: se impone una multa de US$100 . No obstante, la MTA otorga un crédito de US$50 en el sistema OMNY a los usuarios que realicen el pago completo de la sanción a tiempo. Las personas ya inscritas en el programa de tarifa reducida Fair Fares al momento de la infracción obtienen un descuento del 50%.

se impone una . No obstante, la MTA otorga un a los usuarios que realicen el pago completo de la sanción a tiempo. Las personas ya inscritas en el programa de tarifa reducida Fair Fares al momento de la infracción obtienen un descuento del 50%. Tercera infracción en adelante: la sanción aumenta a US$150. Se aplican de la misma manera las reducciones a la mitad o exoneraciones totales para beneficiarios de Fair Fares.