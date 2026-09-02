Confirmado en Nueva York: el anuncio de Mamdani que beneficiará a 65.000 pasajeros de NYC

Una de las principales conexiones de transporte de Manhattan comenzó a atravesar una transformación que apunta a modificar los tiempos de viaje de miles de pasajeros que utilizan diariamente sus servicios de colectivos. La intervención contempla nuevos carriles exclusivos, infraestructura para bicicletas y una serie de modificaciones destinadas a mejorar la circulación y la seguridad.

116th Street en NYC: nuevos carriles para colectivos y ciclovías protegidas

El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, y el comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), Mike Flynn, anunciaron el 31 de agosto que comenzaron las obras para rediseñar 116th Street, una importante arteria transversal de Manhattan.

El anuncio de Mamdani sobre la autopista temporal en Nueva York

Según el comunicado oficial de la administración municipal, la remodelación comprende 2,5 millas de nuevos carriles para colectivos y diferentes mejoras viales destinadas a agilizar los viajes de más de 65.000 pasajeros que utilizan diariamente diez recorridos de autobús.

El proyecto busca resolver uno de los principales problemas que actualmente afecta a este corredor: la baja velocidad de los colectivos en determinados sectores.

De acuerdo con el comunicado del gobierno local, en algunos tramos de 116th Street los autobuses circulan a menos de cuatro millas por hora (seis kilómetros por hora), una velocidad tan reducida que caminar puede resultar prácticamente igual de rápido que utilizar el transporte público.

La remodelación incorporará carriles para colectivos ubicados tanto junto al cordón como desplazados respecto del borde de la calzada. También se instalarán señales de tránsito específicas conocidas como queue jumps, que permiten que los autobuses reciban luz verde antes que el resto de los vehículos en determinadas intersecciones.

A estas modificaciones se sumarán carriles protegidos para bicicletas, nuevo espacio destinado a peatones y diferentes elementos de infraestructura orientados a reforzar la seguridad de quienes utilizan la calle.

Por qué la obra busca acelerar los colectivos y mejorar la seguridad vial

El alcalde Zohran Mamdani sostuvo que la velocidad actual de los colectivos evidencia un problema que afecta directamente la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. “Cuando tu autobús se mueve más lento de lo que puedes caminar, algo no está funcionando”, afirmó el mandatario en el comunicado.

La intervención comprende la implementación de 2,5 millas de nuevos carriles para autobuses ubicados junto al cordón y desplazados de la calzada NYC Gov

Mamdani agregó que los habitantes de Nueva York deberían pasar menos tiempo atrapados en el tránsito y disponer de más tiempo para sus familias y para disfrutar de la ciudad. Según explicó, la renovación de 116th Street reúne diferentes medidas, entre ellas carriles para autobuses y bicicletas, nuevos espacios peatonales y mejoras de seguridad que ya fueron utilizadas en otros proyectos urbanos.

El comisionado del NYC DOT, Mike Flynn, destacó por su parte que un servicio de autobuses más rápido puede tener consecuencias concretas para la vida diaria.

Entre los ejemplos mencionados estuvieron llegar a tiempo al trabajo, cumplir con una consulta médica importante o contar con más tiempo para compartir con familiares y amigos.

Flynn señaló que los autobuses que circulan por este corredor suelen quedar atrapados en el tráfico y que sus velocidades actuales llegan a niveles similares a los de una persona en caminata.

El funcionario sostuvo que la administración busca acelerar el transporte público y, al mismo tiempo, incorporar mejoras destinadas a reducir los riesgos para peatones y ciclistas.

Qué líneas de colectivo alcanzará la obra de 116th Street

La intervención tendrá impacto sobre un conjunto amplio de recorridos que atraviesan o utilizan el corredor de 116th Street. Entre ellos se encuentran:

El M116, identificado como uno de los servicios de autobús más lentos de Manhattan.

También se verán involucradas las líneas M3, M7, M102, BxM1, BxM6, BxM7, BxM8, BxM9 y BxM11.

El proyecto busca solucionar los graves retrasos en el corredor, donde los autobuses circulan a menos de cuatro millas por hora (seis kilómetros por hora) NYC Gov

En total, el proyecto está pensado para mejorar los desplazamientos de más de 65.000 pasajeros diarios distribuidos entre esas diez rutas. La intención es que las modificaciones físicas de la calle permitan que los colectivos pierdan menos tiempo en las intersecciones y en las zonas congestionadas.

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, sostuvo que los carriles exclusivos y la prioridad de semáforos para el transporte público son soluciones que ya demostraron su utilidad.

La ubicación de esta calle también le otorga una importancia que excede a las propias líneas de autobús.

El corredor funciona como conexión con las líneas de subterráneo 2, 3, 6, B y C, además de estar vinculado con la futura extensión del servicio Q de la Segunda Avenida.