Freno al ICE: qué cambia para los migrantes en Nueva York con la prohibición del programa 287(g)

Desde el 25 de agosto, la prohibición de los acuerdos 287(g) en Nueva York cambió la forma en que las autoridades locales pueden colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La medida impide que policías, sheriffs y personal penitenciario del estado ejerzan funciones migratorias civiles delegadas por el organismo federal y, para los migrantes, esto reduce la posibilidad de que un contacto con una fuerza local derive en actuaciones migratorias.

Nueva York prohíbe el 287(g): qué cambia en los controles policiales y las cárceles

Según informó la oficina de la gobernadora de Nueva York, la Local Cops, Local Crimes Act entró en vigor el 25 de agosto. La norma impide que gobiernos, policías y establecimientos penitenciarios estatales o locales celebren o mantengan acuerdos 287(g) o mecanismos similares para usar personal e instalaciones en la aplicación civil de las normas federales de inmigración.

12 agencias policiales locales recibieron la orden de la gobernadora Kathy Hochul de finalizar sus acuerdos con el ICE antes del 25 de agosto Flickr govkathyhochul

El ICE detalla que el 287(g) funcionó con tres modelos. El modelo de fuerza de tareas otorgó autoridad migratoria limitada durante tareas policiales rutinarias; el modelo carcelario permitió identificar y procesar a personas potencialmente sujetas a remoción bajo custodia; y el modelo de oficiales de órdenes habilitó a personal local a ejecutar órdenes administrativas migratorias sobre personas detenidas.

Esas facultades dependían de la delegación federal que ahora Nueva York prohíbe a sus agencias. En la práctica, uno de los efectos más visibles para extranjeros aparece en los contactos cotidianos con la policía.

Times Union señaló que el Task Force Model podía habilitar a agentes locales a interrogar y detener a personas por posibles infracciones migratorias civiles durante tareas rutinarias, incluso en controles de tránsito.

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La prohibición también modifica lo que puede ocurrir dentro de cárceles y centros de detención locales. Bajo el Jail Enforcement Model, funcionarios penitenciarios podían identificar y procesar a personas potencialmente sujetas a remoción que ya estaban bajo custodia por cargos penales.

El programa 287(g) incluía modelos para tareas policiales rutinarias, cárceles y ejecución de órdenes administrativas Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con la Fiscalía General de Nueva York, 12 agencias policiales locales mantenían este tipo de obligaciones y recibieron la orden de terminarlas antes del 25 de agosto.

Las agencias locales que debían finalizar sus acuerdos 287(g) ya no pueden sostener convenios formales o informales que permitan a sus empleados realizar funciones propias de agentes federales de inmigración civil. El tercer modelo, Warrant Service Officer, permitía que agentes locales capacitados por el ICE ejecutaran órdenes administrativas migratorias sobre personas bajo custodia.

El texto de la ley también estableció límites sobre las instalaciones. Los gobiernos y establecimientos estatales o locales no pueden celebrar acuerdos para alojar a personas exclusivamente por infracciones federales de inmigración civil.

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Cabe destacar que la prohibición no elimina la autoridad federal del ICE ni impide que sus propios agentes apliquen las leyes de inmigración en Nueva York. La oficina de la gobernadora aclaró que la medida separa a las fuerzas locales de la aplicación migratoria civil, pero no bloquea las operaciones federales.

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Las fuerzas estatales y locales todavía pueden cooperar con autoridades federales en investigaciones penales y cumplir órdenes judiciales emitidas por tribunales estatales o federales.

La disputa judicial tampoco impidió la entrada en vigor de esta parte de la legislación. El fallo federal que mantuvo vigente la prohibición del 287(g) fue dictado el 3 de agosto.

La Justicia suspendió de manera preliminar otras disposiciones estatales vinculadas al uso de máscaras por parte de agentes federales, pero permitió que el límite a los acuerdos comenzara a regir el 25 de agosto.

A ese frente judicial se sumó una nueva demanda el mismo 25 de agosto. Según informó la Fiscalía General de Nueva York, 15 sheriffs de distintos condados impugnaron la prohibición estatal de los acuerdos 287(g).

La fiscal general Letitia James y la gobernadora Kathy Hochul señalaron que, mientras avanza el litigio, esperan que todas las agencias de seguridad del estado cumplan con la normativa vigente.