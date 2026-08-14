ICE en Nueva York: las agencias locales tienen hasta el 25 de agosto para anular su colaboración antimigrante
Varios condados cuestionan la norma y analizan acciones legales para mantener la cooperación con las autoridades federales
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El estado de Nueva York fijó el 25 de agosto como fecha límite para que las agencias policiales locales pongan fin a los acuerdos establecidos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mediante el programa 287(g). La disposición surge de la entrada en vigor de “Local Cops, Local Crimes Act”, la ley impulsada por la gobernadora Kathy Hochul.
Nueva York ordena terminar los acuerdos 287(g) con el ICE
El programa 287(g) permite que determinadas fuerzas policiales locales desarrollen funciones vinculadas con la aplicación de las leyes migratorias federales bajo la supervisión de ICE. La nueva normativa de Nueva York impide que los gobiernos locales celebren, renueven o mantengan este tipo de convenios.
“El estado de Nueva York les dijo a 12 agencias de aplicación de la ley que es hora de poner fin a sus acuerdos 287(g) con el ICE”, señaló Hochul en redes sociales. En esa línea, agregó que las fuerzas municipales no tienen que enfocarse en cuestiones federales: “La seguridad pública es más fuerte cuando los policías locales se centran en el crimen local”.
Los memorandos de entendimiento que continúen vigentes después del 25 de agosto serán considerados incompatibles con la legislación estatal y quedarán sin efecto. Los agentes locales tampoco podrán efectuar arrestos basados exclusivamente en órdenes civiles emitidas por el ICE ni utilizar cárceles o centros de detención juvenil para alojar a personas retenidas por cuestiones migratorias civiles.
La ley también restringe la entrega de información personal a las autoridades migratorias, el acceso de agentes federales a determinadas áreas de instalaciones públicas y el uso de fondos estatales o locales para financiar centros destinados exclusivamente a personas detenidas por motivos migratorios.
Las 12 agencias de Nueva York que deberán finalizar sus acuerdos con el ICE
La oficina de la fiscal general de Nueva York envió cartas a 12 agencias policiales que mantenían acuerdos 287(g) activos y les exigió informar sobre sus planes de terminación antes del 14 de agosto. Aquellas que no respondieron tienen como fecha límite el 25 de agosto para finalizar la colaboración.
Las entidades afectadas son:
- Nassau County Police Department
- Nassau County Sheriff’s Office
- Suffolk County Sheriff’s Office (mencionada indirectamente a través de mandatos de terminación)
- Broome County Sheriff’s Office
- Cattaraugus County Sheriff’s Office
- Madison County Sheriff’s Office
- Niagara County Sheriff’s Office
- Otsego County Sheriff’s Office
- Rensselaer County Sheriff’s Office
- Steuben County Sheriff’s Office
- Allegany Village Police Department
- Camden Police Department
Qué condados de Nueva York se oponen a la ley contra acuerdos con el ICE
La aplicación de la ley generó una disputa entre el gobierno estatal y varias administraciones locales. Según consignó Univision, Rensselaer, Madison y Nassau se encuentran entre los condados que expresaron su oposición.
Algunos funcionarios anticiparon que continuarán con su colaboración con el ICE, mientras otros estudian presentar recursos judiciales contra la legislación. En Rensselaer, el ejecutivo del condado, Steve McLaughlin, cuestionó la obligación de cancelar el convenio y sostuvo que la jurisdicción no tiene previsto abandonar el programa.
“No tengo ninguna intención de cumplir con esa orden ilegal de Kathy Hochul y Letitia James. No cumpliremos”, aseguró en un video compartido en Facebook. Ante esta situación, la gobernadora advirtió que las jurisdicciones que incumplan la legislación enfrentarán consecuencias, aunque no se detallaron sanciones específicas adicionales.
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