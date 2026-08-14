ICE en Nueva York: las agencias locales tienen hasta el 25 de agosto para anular su colaboración antimigrante

El estado de Nueva York fijó el 25 de agosto como fecha límite para que las agencias policiales locales pongan fin a los acuerdos establecidos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mediante el programa 287(g). La disposición surge de la entrada en vigor de “Local Cops, Local Crimes Act”, la ley impulsada por la gobernadora Kathy Hochul.

Nueva York ordena terminar los acuerdos 287(g) con el ICE

El programa 287(g) permite que determinadas fuerzas policiales locales desarrollen funciones vinculadas con la aplicación de las leyes migratorias federales bajo la supervisión de ICE. La nueva normativa de Nueva York impide que los gobiernos locales celebren, renueven o mantengan este tipo de convenios.

El video que publicó Hochul sobre la ley contra la colaboración con el ICE en Nueva York

“El estado de Nueva York les dijo a 12 agencias de aplicación de la ley que es hora de poner fin a sus acuerdos 287(g) con el ICE”, señaló Hochul en redes sociales. En esa línea, agregó que las fuerzas municipales no tienen que enfocarse en cuestiones federales: “La seguridad pública es más fuerte cuando los policías locales se centran en el crimen local”.

Los memorandos de entendimiento que continúen vigentes después del 25 de agosto serán considerados incompatibles con la legislación estatal y quedarán sin efecto. Los agentes locales tampoco podrán efectuar arrestos basados exclusivamente en órdenes civiles emitidas por el ICE ni utilizar cárceles o centros de detención juvenil para alojar a personas retenidas por cuestiones migratorias civiles.

La ley también restringe la entrega de información personal a las autoridades migratorias, el acceso de agentes federales a determinadas áreas de instalaciones públicas y el uso de fondos estatales o locales para financiar centros destinados exclusivamente a personas detenidas por motivos migratorios.

Las 12 agencias de Nueva York que deberán finalizar sus acuerdos con el ICE

La oficina de la fiscal general de Nueva York envió cartas a 12 agencias policiales que mantenían acuerdos 287(g) activos y les exigió informar sobre sus planes de terminación antes del 14 de agosto. Aquellas que no respondieron tienen como fecha límite el 25 de agosto para finalizar la colaboración.

Antes del 25 de agosto, 12 agencias policiales deberán terminar sus acuerdos del programa 287(g) con el ICE ante la nueva ley promulgada por Hochul Imagen ilustrativa generada con IA

Las entidades afectadas son:

Nassau County Police Department

Nassau County Sheriff’s Office

Suffolk County Sheriff’s Office (mencionada indirectamente a través de mandatos de terminación)

Broome County Sheriff’s Office

Cattaraugus County Sheriff’s Office

Madison County Sheriff’s Office

Niagara County Sheriff’s Office

Otsego County Sheriff’s Office

Rensselaer County Sheriff’s Office

Steuben County Sheriff’s Office

Allegany Village Police Department

Camden Police Department

Qué condados de Nueva York se oponen a la ley contra acuerdos con el ICE

La aplicación de la ley generó una disputa entre el gobierno estatal y varias administraciones locales. Según consignó Univision, Rensselaer, Madison y Nassau se encuentran entre los condados que expresaron su oposición.

El ejecutivo del condado de Rensselaer aseguró que no tiene intención de cumplir con la ley de Hochul

Algunos funcionarios anticiparon que continuarán con su colaboración con el ICE, mientras otros estudian presentar recursos judiciales contra la legislación. En Rensselaer, el ejecutivo del condado, Steve McLaughlin, cuestionó la obligación de cancelar el convenio y sostuvo que la jurisdicción no tiene previsto abandonar el programa.

“No tengo ninguna intención de cumplir con esa orden ilegal de Kathy Hochul y Letitia James. No cumpliremos”, aseguró en un video compartido en Facebook. Ante esta situación, la gobernadora advirtió que las jurisdicciones que incumplan la legislación enfrentarán consecuencias, aunque no se detallaron sanciones específicas adicionales.