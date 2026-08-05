Oficial y confirmado en Nueva York: la orden judicial que habilita al ICE a usar máscaras en redadas migratorias

Los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York continuarán bajo los protocolos federales. Un tribunal emitió una orden judicial preliminar que impide aplicar parte de una ley estatal relacionada con la identificación de los agentes.

Nueva York: qué cambia para los agentes del ICE tras el fallo sobre el uso de máscaras

El fallo fue dictado el 3 de agosto por la jueza federal Mae D’Agostino, en el marco de una demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) contra disposiciones incluidas en la ley presupuestaria estatal firmada por la gobernadora Kathy Hochul.

La magistrada determinó que estas medidas estatales, impulsadas por la gobernadora Kathy Hochul, violan la inmunidad intergubernamental Magnific

D’Agostino suspendió la aplicación de las disposiciones que impedían a agentes federales cubrir su rostro mientras desarrollaban los operativos. De esta manera, oficiales del ICE podrán continuar con el uso de máscaras, cubrebocas, cascos u otros elementos de protección facial durante sus intervenciones en territorio neoyorquino.

El tribunal concluyó, de manera preliminar, que las normas estatales cuestionadas podrían entrar en conflicto con la doctrina de inmunidad intergubernamental. “Estas exponen a los agentes federales a sanciones de naturaleza penal ante su incumplimiento”, explicó la jueza en el fallo.

La resolución también dejó sin efecto, de manera temporal, la obligación impuesta por la legislación estatal para que los oficiales exhibieran de forma visible el nombre de su agencia, su identificación personal o el número de placa mientras realizaban operativos. La medida permanecerá vigente mientras el tribunal analiza el caso en profundidad y dicta una sentencia definitiva.

“Si bien el tribunal suspendió la norma que impedía el uso de máscaras, mantenemos nuestra firme convicción de que los agentes enmascarados no hacen que Nueva York sea más segura“, dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado tras conocer el fallo. ”Nuestras oficinas están revisando todas las opciones legales en este momento”, señaló.

Una jueza federal suspendió las disposiciones de la ley de Nueva York que prohibían a los agentes del ICE usar mascarillas durante los operativos migratorios Fotomontaje editado con IA

Qué prohibía la ley de Nueva York sobre máscaras e identificación de agentes federales

Las normas aprobadas en Nueva York incorporaban dos disposiciones principales dentro de la Ley de Derechos Civiles del estado:

Una de ellas prohibía que los agentes del orden ocultaran su rostro durante interacciones con el público mediante máscaras, pasamontañas, cubiertas para el cuello u otros elementos similares, salvo determinadas excepciones.

durante interacciones con el público mediante máscaras, pasamontañas, cubiertas para el cuello u otros elementos similares, salvo determinadas excepciones. La segunda disposición exigía que los agentes uniformados llevaran visible el nombre de su organismo y un medio de identificación personal. En el caso del personal que actuara sin uniforme, la norma requería portar un distintivo externo que permitiera reconocer la agencia a la que pertenecían.

El incumplimiento de esas obligaciones podía derivar en sanciones previstas por la normativa estatal. Entre las consecuencias contempladas figuraban infracciones iniciales y, en casos posteriores, la posibilidad de enfrentar cargos por delitos menores conforme al marco legal de Nueva York.

Acuerdos 287(g): por qué la jueza mantuvo vigente la prohibición en Nueva York

Aunque suspendió las reglas sobre mascaras e identificación, la jueza decidió mantener en vigor la parte de la legislación que impide a las agencias estatales y locales celebrar acuerdos voluntarios de cooperación migratoria con el gobierno federal mediante el programa 287(g). La resolución explicó que esos convenios son opcionales según la legislación federal.

En consecuencia, el tribunal entendió que Nueva York puede decidir no participar en ese mecanismo sin impedir que las autoridades federales continúen con la aplicación de las leyes migratorias por cuenta propia. “Como hemos dicho desde el principio, prohibir los acuerdos 287(g) es legal y mantendrá seguras a las comunidades”, aseguró Hochul.