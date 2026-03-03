Compró un billete de Powerball y ganó US$250 millones: los números de la suerte

Un participante de la lotería de Arkansas acertó la combinación completa del último sorteo de Powerball y se llevó el pozo acumulado de US$250,8 millones. Se trata de la segunda vez en menos de tres meses que un boleto vendido en ese estado obtiene el premio mayor del juego.

Números ganadores de Powerball del 2 de marzo de 2026

El premio mayor corresponde al sorteo realizado en horario nocturno del lunes 2 de marzo, según el comunicado oficial. Los números extraídos fueron: 2, 17, 18, 38 y 62 como bolas blancas, junto con la Powerball roja 20. El multiplicador Power Play fue 2X.

La cifra anualizada fue de US$250,8 millones, mientras que la alternativa en efectivo se ubicó en los US$118 millones. Ambas modalidades están sujetas a retenciones fiscales obligatorias.

Para premios superiores a US$5000, la normativa establece una retención federal del 24% y una retención estatal del 3,9% en Arkansas, según la lotería local.

Powerball informó que este es el segundo premio mayor adjudicado en el estado en tres meses. En diciembre de 2025, otro jugador obtuvo un pozo histórico de US$1817 millones.

Antes del resultado de marzo, un jugador de Carolina del Norte había ganado US$209 millones en el sorteo del 21 de enero de 2026. Con el nuevo acierto en Arkansas, el juego suma otra adjudicación relevante en el primer trimestre del año.

Para el día miércoles 4 de marzo, el pozo mayor se reiniciará en US$20 millones.

Qué opciones tiene el ganador para cobrar los US$250 millones

La persona que compró el boleto ganador dispone de 180 días desde la fecha del sorteo para reclamar el premio en Arkansas. El procedimiento depende del monto obtenido.

En el caso de premios de US$500 o menos, el cobro puede realizarse en cualquier comercio autorizado para vender lotería, incluidas cadenas como Walmart o Kroger.

Para montos superiores a US$500, el trámite debe gestionarse por correo o en el Centro de Reclamaciones de la Lotería de Becas de Arkansas.

. Cuando la recompensa es de US$1 millón o más, la gestión debe hacerse en persona y con cita previa.

Dónde reclamar el premio mayor de Powerball en Arkansas

El Centro de Reclamaciones está ubicado en 124 W. Capitol Avenue, en Little Rock, Arkansas. Atiende de lunes a viernes entre las 8 y las 17 hs, aunque no procesa solicitudes después de las 16.45 hs.

Quienes opten por enviar la documentación por correo, en premios menores a US$1 millón, deben firmar el reverso del boleto, completar el formulario correspondiente y adjuntar copia de una identificación oficial con fotografía.

La dirección postal habilitada es P.O. Box 3838, Little Rock, AR 72203. Para premios de gran magnitud, se solicita llamar previamente al 501-683-2060 para coordinar la presentación.

Jugar Powerball cuesta US$2 Jenny Kane - AP

Anonimato y vencimiento del boleto ganador

La legislación estatal permite que el ganador permanezca en el anonimato durante un período de hasta tres años, salvo que se trate de un funcionario electo o un familiar directo de uno.

En EE.UU., cada jurisdicción fija un plazo para reclamar premios de lotería. Si el dinero no se solicita dentro del tiempo establecido, los fondos regresan a las arcas estatales.

Powerball indica que las fechas de vencimiento pueden variar entre 90 días y un año, según el estado donde se adquirió el boleto. En Arkansas, el límite es de 180 días para el premio mayor.

Además del pozo principal, el sorteo del lunes 2 de marzo dejó otros ganadores relevantes:

Un jugador que acertó las cinco bolas blancas y utilizó el Power Play obtuvo US$2 millones.

Tres participantes ganaron US$50.000 tras coincidir en cuatro bolas blancas y la Powerball roja.

Dos jugadores duplicaron la suma a US$100.000 al haber activado la opción Power Play.

al haber activado la opción Power Play. En total, se registraron aproximadamente 358.775 boletos premiados en distintas categorías durante el mismo juego.

La lotería de Powerball suele acumular premios millonarios Reddit

Cómo jugar Powerball en Estados Unidos

Para participar en la lotería, el jugador debe seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número adicional del 1 al 26 correspondiente a la Powerball. También puede optar por la modalidad de selección rápida, donde el sistema elige los números al azar.

Cada jugada tiene un costo de US$2. La opción Power Play agrega US$1 adicional por línea y permite multiplicar premios que no correspondan al pozo mayor.

Los boletos deben adquirirse en puntos de venta autorizados. Una vez impresos, no pueden cancelarse. Las ventas se cierran una hora antes de que comience el juego.

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados. La transmisión en vivo se lleva a cabo a las 22.59 hs (hora del Este), desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee.